Malgré une année scolaire fortement perturbée par la crise du coronavirus, le ministère de l’Education nationale (Men) espère organiser ses examens et concours dans les délais prévus, afin de sauver ce qui peut encore l’être.

Après l’organisation de l’épreuve de philosophie du Bac 2020 sans gros accros, place à celle de l’examen du CFEE (Certificat de fin d’études élémentaires) et du concours d’entrée en 6e. Hier, le ministère de l’Education nationale a apporté quelques éclairages, lors d’une conférence de presse, sur les dispositions prises par les autorités afin de réussir ce passage entre l’élémentaire et le secondaire. Et les élèves peuvent se tenir prêts, l’instant fatidique étant prévu la semaine prochaine, comme l’a confirmé Mamadou Talla. ‘’Les épreuves du CFEE et du concours d’entrée en 6e seront administrés le jeudi 20 et vendredi 21 août 2020, sur toute l’étendue du territoire national et en Gambie. (…) Les dispositions sont prises pour la sécurisation des épreuves et centres d’examen, toutes les opérations de convoyage étant déjà effectuées depuis le 10 août dernier’’.

Le ministre de l’Education nationale tient à rassurer les parents et élèves. Car, insiste-t-il, des comités régionaux de développement (CRD) et comités départementaux de développement (CDD) ont été organisés autour des gouverneurs et des préfets, en relation étroite avec les autorités académiques, afin de maitriser tout le processus d’organisation de ces évaluations. A la date du 14 août 2020, le nombre total d’inscrits recensé par la direction des examens et concours était de 285 812, dont 52 % de filles. Ces candidats sont répartis dans 1 781 centres.

Cependant, précise Mamadou Talla, ces données pourraient être revues, du fait du traitement tardif de dossiers de certains candidats sans extrait de naissance.

La pandémie du coronavirus imposant des mesures particulières pour maintenir la santé des participants à ces évaluations, des mesures ont été prises pour amener tout ce beau monde à respecter les gestes barrières. Si la phase d’administration des épreuves nécessite la mobilisation d’un chef et d’un adjoint pour chaque centre, au plan sanitaire, des comités de veille et d’alerte seront installés dans chaque lieu d’examen pour prendre en charge d’éventuels cas suspects, informe le ministre. De même, pour éviter un rassemblement d’un nombre important d’agents, certaines opérations de foliotage et d’anonymat ont été délocalisées et se dérouleront dans les inspections de l’éducation et de la formation, sous la coordination de l’inspecteur d‘académie.

Dans moins d’un mois, le 14 septembre 2020, ce sera au tour des ainés de concourir pour le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). Pour cette année, 177 434 candidats se sont inscrits. Là aussi, les filles seront majoritaires dans les 1 084 centres, avec 54 % des effectifs. Les empêchés auront une session de remplacement prévue le jeudi 15 octobre 2020.

S’agissant du Bac 2020, dont les épreuves débuteront le 2 septembre, 155 109 candidats se sont inscrits avec 52 % de filles. Toutefois, si les campagnes pour le maintien des filles à l’école semblent porter leurs fruits, un nouveau défi s’est placé sur la route des autorités publiques : la réorientation des élèves dans les filières scientifiques. Car, comme l’a fait remarquer le ministre de l’Education nationale, ‘’les séries littéraires constituent 81,64 % des candidats contre 16,45 % pour les sciences et techniques, et 1,94 % pour les séries gestion et sciences économiques’’.

MAMADOU TALL, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ‘’Sur les 550 000 élèves et 80 000 enseignants, nous avons noté d’infimes cas positifs’’ Au jeu des questions-réponses, le ministre de l’Education nationale a tenu un petit bilan sur la situation de l’école sénégalaise, sur la propagation de la Covid-19, après la reprise des cours en classes d’examen le 25 juin dernier. C’est un Mamadou Talla revanchard qui a exprimé sa satisfaction, après le faux départ de la reprise avorté du 2 juin. ‘’Beaucoup pensaient qu’après la reprise, l’on ne parlerait que de nouvelles contaminations. Mais nous n’avons pas constaté beaucoup de cas à l’intérieur de nos écoles. Nous l’avons tous constaté. Des dispositions ont été prises avant le retour dans les établissements scolaires, à l’entrée des écoles et pendant les cours. Le premier jour, pratiquement 93 % des élèves et enseignants se sont présentés en classe. Les élèves ont intégré la nécessité de respecter les mesures barrières. Je voudrais remercier pour cela les enseignants, les directeurs et inspecteurs d’académie qui ont eu une démarche patriotique au long de cette épreuve’’, apprécie-t-il. Cependant, tout n’a pas été rose. Sur les 550 000 élèves et 80 000 enseignants, confirme Mamadou Talla, nous avons noté d’infimes cas positifs. ‘’Et même ces cas pourraient être contaminés en dehors de l’école. Une jeune fille l’a eu à Diourbel. Elle était asymptotique. Mais il n’a pas été nécessaire de fermer son école’’, ajoute-t-il. Le ministre de l’Education nationale a aussi annoncé que le président Macky Sall a décidé d’accompagner l’enseignement privé, puisqu’’’en dehors de la subvention annuelle de 1 milliard 290 millions de francs CFA que l’Etat donnait, Macky Sall a décidé d’attribuer aux écoles privées, d’abord un milliard, puis aujourd’hui deux autres’’.

Lamine Diouf