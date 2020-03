Accepter la décision des autorités qui ont interdit les rassemblements dans les mosquées en se rangeant, c’est l’invite du Chérif Habib Aidara de Vélingara aux imams récalcitrants.

‘’Pour les imams récalcitrants à la fermeture des mosquées, en cette période de crise, je leur demande de se ranger pour le bien du pays’’. Cette invite est du Chérif Habib Aidara de Vélingara qui s’est confié à ‘’EnQuête’’ hier.

Selon lui, l’islam a tout réglé. Dans chaque situation, poursuit-il, la religion a tout prévu. Dans chaque pilier de l’islam, il y a des conditions pour éviter tout mal. À son avis, la question est très simple, à tel point que, même en cas de forte pluie, l’islam demande de regrouper les deux prières de ‘’tisbar’’ et de ‘’takoussan’’ pour éviter de sortir. ‘’Tout cela montre que notre religion ne veut pas mettre l’être humain en danger. Tout le monde le sait dans ce pays où il y a plus de 95 % de musulmans. Il n’y a pas de débat dans ça. Il y a un danger qui est déclaré ; il faut tout faire pour l’éviter. En tant que chérif, je leur demande, en tant que frère croyant, de s’aligner sur les décisions prises au niveau national. À mon avis, c’est la bonne voie’’, déclare le religieux.

‘’Il faut qu’on soit uni et soudé, face aux dangers’’, poursuit celui qui déclare avoir visité 46 pays dans le monde, depuis 1974.

En outre, en tant que maire de Bonconto, il renseigne que la municipalité a mis à la disposition de tous les 36 villages, pour une population de 12 000 âmes qui dépendent de sa commune, des dons pour prévenir. Pour l’heure, il veille au grain. Si la situation l’exige, la municipalité a prévu d’autres moyens pour réagir.

‘’Je suis choqué des propos du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres’’

Par ailleurs, le président de l’Association des maires du département de Vélingara s’est prononcé sur la déclaration du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a soutenu, en fin de semaine dernière, qu’il y aura des millions de morts en Afrique, des suites de la Covid-19. ‘’Je suis choqué de sa sortie. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. C’est des propos assez graves, d’autant plus qu’on ne sait pas sur quoi il s’est basé pour dire de telles choses. Si c’est pour lancer une alerte, il devrait aller plus loin dans ses raisonnements, si l’on sait que l’Afrique est actuellement épargnée. L’inquiétude devrait porter ailleurs pour le moment et non en Afrique’’, dit-il.

‘’L’autre interrogation, poursuit-il, est de savoir s’il sait d’avance qu’il y aura des morts. Dans ce cas, il devrait donner des explications exhaustives pour dire s’il détient cette information auprès des autorités sanitaires ou sources venant de chefs d’Etat. Pour ce dernier cas, c’était plus approprié de s’adresser à eux. Voilà les deux questions que je me pose. S’il essaye de nous convaincre d’avoir un certain comportement pour faire face à cette pandémie ; à défaut, c’est très inquiétant pour un homme de sa trempe. Quel que soit alpha, chez nous, on est soudé avec les moyens que nous avons à notre disposition pour vaincre la pandémie’’, conclut Chérif Habib Aidara.

CHEIKH THIAM