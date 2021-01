Après une nuit passée à la Gendarmerie de Podor, il y a quelques jours, le coordonnateur du Forum civil à Podor a été finalement libéré le lendemain. Il a été convoqué à nouveau jeudi dernier et Samba Tall doit payer une amende de 50 mille F CFA.

La jeunesse podoroise s’est engagée à la payer. Elle a lancé un challenge ‘’pour la protection de l’espace civique’’. Chaque jeune engagé dans ce combat contribuera. Le président du Conseil communal de la jeunesse (CCJ) de Podor, qui était en garde à vue depuis mercredi dernier, a été libéré hier.

Samba Tall a été arrêté par les hommes en bleu, suite à une publication sur le réseau social Facebook. Le post en question dénonce la corruption à Podor, ville où il réside. ‘’Coronavirus, pauvreté et corruption. Nous ne pouvons cumuler tous ces maux chez nous. On peut même considérer les deux premiers comme étant "naturels", mais la corruption, là je dis non.

Et je sais que beaucoup me diront non aussi. Envoyés à Podor pour servir la population podoroise, certains chefs de service sont à Podor pour s’enrichir sur le dos de la population’’, a écrit ce professeur au lycée El Hadj Baaba Ndiongue de Podor. Les jeunes, en particulier les élèves du lycée, avaient manifesté pour exiger la libération de M. Tall. Ils avaient d’ailleurs, dans leur lutte, délogé leurs cadets du collège et des écoles élémentaires.