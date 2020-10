Sur demande des conseils de la défense, le procès opposant le collectif des élus de la Chambre de commerce de Dakar à l’actuelle équipe dirigée par Abdoulaye Sow, prévu hier, a été renvoyé au 10 novembre prochain.

Ce qui a suscité le courroux du président de la Coalition And Deffarat chambre de Commerce, Birane Yaya Wane. Il dit ne pas comprendre l’absence des prévenus : Abdoulaye Sow, Mbargou Badiane, Mamadou Lamine Sow, Ababacar Sédikh Sy, Abdel Kader Ndiaye et Serigne Diandongo. On leur reproche les délits d’escroquerie au service et de faux et usage de faux en écriture privée. ‘’Ils ont encore brillé par leur absence.

C’est ahurissant qu’ils soient convoqués et qu’ils ne viennent pas. Lorsque le tribunal convoque une personne, elle doit répondre. C’est la moindre des choses’’, a pesté M. Wane après le renvoi. D’ailleurs, il pense que les prévenus ne viendront jamais devant la barre.

‘’Je sais que si le tribunal ne donne pas mandat aux forces de l’ordre de les emmener, ils ne comparaîtront jamais. Ils trouveront tous les moyens pour s’éclipser’’, croit-il savoir. En attendant que le procès se tienne, M. Wane continue à demander le départ d’Abdoulaye Sow et de son équipe qu’il accuse d’avoir ‘’usé de subterfuges pour dire que le président de la République a validé l’élection sans tenir compte des arrêts rendus par la Cour suprême.

Ces faussaires doivent dégager le plus rapidement possible, sinon la riposte sera dure’’, prévient-il. Il assure que ‘’la chambre de Commerce traverse une crise institutionnelle et financière du fait de l’illégitimité et de l’illégalité de certains de ses membres élus qui cherchent toujours à se maintenir par des manœuvres frauduleuses pour accaparer des fonds publics destinés à soutenir l’entrepreneuriat, à des fins personnelles, sans respecter les règles de bonne gestion des deniers publics’’. Il invite le président de la République à prendre ses responsabilités, face à cette situation, et de la régler.