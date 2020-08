Le nouveau bureau de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture (CCIAD) dirigé par Abdoulaye Sow, entend, désormais, vulgariser davantage les activités de cet établissement public à caractère professionnel, placé sous la tutelle du ministère du Commerce. C’est dans ce sens qu’une journée d’information au profit des acteurs de la presse a été organisée, hier, au niveau du hall Mamadou Lamine Niang. Une première depuis la création, en 1888, de la Chambre de Dakar.

‘’Cette nouvelle démarche est dictée par le fait qu’il est important de mieux faire connaître auprès du public les missions de la Chambre de commerce de Dakar, son dispositif d’appui et d’encadrement destiné aux opérateurs économiques de la région de Dakar, ses antennes départementales, dans le souci d’impulser une dynamique de création de richesses’’, a déclaré le trésorier adjoint de la CCIAD Auguste Bruno D’Erneville.

En effet, il revient à la Chambre de commerce, dans ses missions, d’assister les entreprises à travers l’appui-conseil, à former les opérateurs économiques et en mettant à leur disposition des informations économiques. En illustration, le Bulletin d’information économique, le dispositif ‘’de veille et d’alerte qui mène des études, le tout pour l’aide à la prise de décision’’. Pour le secrétaire général de la CCIAD et directeur de l’Observatoire économique Chimère Ndiaye, ‘’elle joue un rôle important dans l’économie. Et tous les secteurs y sont représentés’’.

Après un rappel sur l’historique puis sur les missions de la CCIAD, Chimère Ndiaye, qui est par ailleurs le chef du département Intelligence économique, a présenté les projets prioritaires de l’Institution consulaire de Dakar. Il s’agit de la construction du marché d’intérêt national, de la gare des gros-porteurs, d’un immeuble R+10 et d’un nouveau siège de la CCIAD. Cet édifice aura autour de lui un centre commercial, un hôtel, une banque et une clinique. L’immeuble R+10 traduit la volonté de la Chambre de commerce de créer une école ‘’imposante’’ de commerce pour développer des filières de transport logistique, déclarant douane et de l’immobilier.

En effet, le nouveau Bureau de la CCIAD ambitionne, d’après M. Ndiaye, de mieux positionner l’institution consulaire de Dakar dans un dispositif d’appui aux opérateurs économiques et aux PME. Un accent particulier sera mis sur le plaidoyer pour obtenir la gestion du marché d’intérêt national Mamadou Lamine Niang de Diamniadio et celle de la gare des gros-porteurs. ‘’On réclame la gestion de ces deux projets phares. C’est des projets qui ont été initiés ici, au niveau de la Chambre de commerce. Nous avons élaboré les études de projet et grâce à l’appui de la Banque mondiale, nous avons réactualisé le projet du marché d’intérêt national’’, explique Chimère Ndiaye.

BABACAR SY SEYE (STAGIAIRE)