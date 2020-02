Les karatékas sénégalais, médaillés des championnats d’Afrique de Tanger, présenteront leurs distinctions le 20 février prochain au président de la République. L’équipe nationale de karaté du Sénégal est classée 4e sur les 29 pays participants.

L’équipe du Sénégal de karaté profitera de la cérémonie de la pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio, pour présenter ses nouvelles médailles au président de la République. C’est ce qu’a révélé hier le ministre des Sports, Matar Ba, lors d’une audience qu’il a accordée aux karatékas sénégalais, à leur retour des championnats d’Afrique de Tanger (Maroc) 2020.

‘’Au nom du président de la République, nous vous disons félicitations et vous donnons rendez-vous le 20 février prochain, jour de la pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio. Ce sera l’occasion de présenter les médailles au chef de l’Etat et de faire des démonstrations devant lui’’, a indiqué l’autorité de tutelle.

Le Sénégal, médaillé d’or en équipe féminine, est classé 4e sur les 29 pays ayant participé aux championnats d’Afrique. Les karatékas sénégalais ont également remporté dix autres médailles. Le patron du département des Sports a magnifié ces performances. Selon lui, le karaté a toujours gagné ses lettres de noblesse avec beaucoup de sentiments de satisfaction dans le passé et actuellement. ‘’Toute l’équipe a bien participé. Les athlètes ont gagné 11 médailles dont une en or et un titre de champion d’Afrique. Il faut se battre pour y arriver. C’est ce qu’El Moctar a fait en tant que président de fédération. Il a su travailler en toute intelligence pour réussir la préparation et la prestation des athlètes’’, ajoute le ministre.

Après avoir félicité l’équipe nationale de karaté, le ministre des Sports a exhorté la délégation à se concentrer sur les prochaines échéances. ‘’Il faut se concentrer pour les compétitions à venir. Il y a le tournoi de Paris et d’autres compétitions où vous devez marquer le maximum de points pour les Jeux olympiques de Tokyo et les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar-2022. Nous sommes dans une phase de préparation permanente pour aller dans ces rendez-vous où le Sénégal devra marquer sa présence’’, se réjouit M. Ba.

D’après le ministre, ces jeunes médaillés des championnats d’Afrique de karaté de Tanger-2020 ont montré que le Sénégal peut nourrir de l’espoir sur son karaté, malgré la puissance des pays magrébins. Il a soutenu que l’équipe a montré aux Marocains chez eux que le Sénégal pouvait relever le défi. ‘’Ils ont fait des résultats satisfaisants. C’est ce qu’on demande à tous les représentants du Sénégal. Quand il y a compétition, il faut croire en ses capacités et se battre dignement pour représenter son pays’’, conclut Matar Ba.

Le président de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées, Mohamed El Moctar Diop, a exprimé sa satisfaction par rapport aux performances réalisées par les Sénégalais à Tanger. ‘’Nos athlètes restent sur le ranking mondial. Ils ont tous terminé au moins troisième ou quatrième’’, indique-t-il.

Pour le dirigeant, le plus important, c’est de travailler pour décrocher au moins un qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo, à l’occasion du tournoi qualificatif de Paris prévu en mai prochain. Mais M. Diop précise tout de même que l’atteinte de cet objectif passera d’abord par la réalisation de bonnes prestations aux compétitions de grandes envergures à venir comme les opens de Salzbourg et du Maroc prévus dans ce mois de février.

OUMAR BAYO BA