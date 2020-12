L’équipe masculine du Sénégal des moins de 18 ans a perdu, pour la deuxième fois d’affilée, la finale du Championnat d’Afrique de sa catégorie, hier, face à celle du Mali (80-82), comme en 2018 à Bamako.

L’histoire se répète encore, entre le Sénégal et le Mali. Après 2018, l’équipe masculine des moins de 18 ans a encore perdu la finale du Championnat d’Afrique de basket de la catégorie, face à celle du Mali. Comme en 2018 (78-76), c’est sur un écart de deux points (80-82) que les Lionceaux se sont fait coiffer au poteau par les Aiglons. Les jeunes Maliens remportent ainsi leur 2e titre continental d’affilée.

Les Sénégalais, qui ont déjà battu le Mali lors de la première journée du tournoi (78-80) n’ont pas su réitérer cette performance. Pourtant, les protégés du coach Madiène Fall ont réussi une bonne entrée en matière, en remportant le premier quart-temps avec 7 points d’écart (23-16). Mais les Maliens ont répliqué au deuxième acte qu’ils ont dominé (15-20). La première période a été assez équilibrée avec une légère avance du Sénégal (38-36) à la pause. Malheureusement, les hommes du coach Madiène ont perdu pied, de retour des vestiaires où les champions d’Afrique ont engagé la seconde période pied au plancher. Ils ont pris les devants en remportant le 3e quart-temps par 13 points d’avance (18-31). Ce qui leur a permis d’aborder le dernier acte avec un avantage de 11 unités (67-56).

Mais les Sénégalais n’ont pas dit leur dernier mot. Avec de la détermination, les Lionceaux sont parvenus à rattraper leur retard à deux reprises (76-76), à trois minutes de la fin du temps réglementaire, puis (80-80). Mais l’irréparable s’est produit dans les dernières secondes de la rencontre. Bénéficiant de deux lancés francs, le joueur malien ne tremble pas et inscrits les deux essais. A 11 secondes de la fin, Madiène Fall espère le miracle et réclame un temps mort pour mobiliser ses troupes. Mais les carottes étaient déjà cuites.

Le Mali conserve son trophée avec ce maigre écart de deux points, comme en 2018.

Auteur d’un tournoi époustouflant, le Malien Bourama Coulibaly est désigné MVP de ce Championnat d’Afrique U18 Fiba 2020. Coulibaly a été le meilleur marqueur de son équipe en finale avec 21 points, auxquels il a ajouté 5 rebonds. Le Sénégalais Ibou Badji termine meilleur rebondeur avec 65 points, tandis que l’Egyptien Abouzeid a été le plus efficace à trois points avec neuf tirs réussis. Le Sénégal compte deux joueurs dans le ‘’5 majeur’’, à savoir Babacar Sané et Ibou Badji. On retrouve également le Malien Bourama Coulibaly qui est rejoint par les Égyptiens Moamen Abouzeid et Mohab Abdalatif.