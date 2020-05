Hier, devant le tribunal des flagrants délits, Abdoulaye Babou a comparu pour offre et cession de chanvre indien, alors que Mamadou Ba Diallo comparait pour détention et usage de drogue. Ils ont tous les deux été appréhendés au marché de Castors, alors que le dernier nommé avait un cornet.

Au domicile de son acolyte, une quantité de 400 grammes de chanvre indien a été trouvée, après perquisition. Entendu, Mamadou a confié qu’Abdoulaye a été son fournisseur de drogue depuis 2 mois.

Mais ce dernier nie les faits et prétend que la saisie appartient à son colocataire. Au final, Mamadou a été reconnu coupable et va en prison pour un mois. Les charges d’offre et de cession de drogue, pour Abdoulaye, ont été disqualifiées en détention et usage. Mais ce dernier a écopé d’une peine de prison d’un an ferme.