Le peloton routier de l’escadron de surveillance de la gendarmerie nationale a mis la main sur 7 sacs de chanvre indien d’une quantité totale de 240 kg, durant la nuit du dimanche au lundi, vers les coups de 4 h 30 mn du matin.

Cette saisie a eu lieu à la gare de Toglou (département de Rufisque) lors d’un contrôle de routine. Selon nos informations, les pandores ont interpellé trois personnes.

Il s’agit du pêcheur G. Ndiaye (52 ans) et les chauffeurs M. B. Camara (27ans) et A. Dia (35 ans). Trois véhicules qui transportaient la drogue ont aussi été saisis par les hommes en tenue. A ce stade de l’enquête, on reproche aux suspects les délits d’association de malfaiteurs et de trafic illicite de stupéfiants.