Suite à une information faisant état d’un débarquement de chanvre indien, une patrouille maritime a été mise en place dans les secteurs de Mbodiène, Pointe Sarène et Joal, dans la nuit du 22 au 23 juillet, aux alentours de 23 h. L’opération a permis, selon un communiqué de la Division de la communication de la gendarmerie parvenu hier à notre rédaction, aux éléments de la brigade de Joal d'intercepter une pirogue de fabrication artisanale ayant à bord cinq sacs contenant des sachets d'un kilogramme de chanvre indien.

Au total, 84 kilogrammes et un moteur hors-bord de 15 CV ont été saisis. Selon toujours la note, les mis en cause, au nombre de trois, ont été arrêtés puis remis aux autorités judiciaires pour détention et trafic de chanvre indien. La gendarmerie, d’après le document, profite de l’occasion pour lancer un appel à l’endroit des populations pour plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité.

...Après Cheikh Mb., qui a été interpellé en possession de 4,5kg de chanvre indien la semaine passée, les limiers du commissariat central de Ziguinchor ont mis la main, hier, sur une autre personne. Selon nos informations, il s'agit d'Idrissa D., âgé de 38 ans, avec 4,5 kg de l'herbe qui tue. A la fin de sa journée de travail, il a été cueilli à bord d'un taxi à hauteur du pont Émile Badiane. Il a affirmé avoir acheté le produit auprès du nommé A. Badji à Balingor, dans le département de Bignona.