Les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic) ont interpellé avant de déférer au parquet un trio pour les délits d’association de malfaiteurs, de détention, de trafic et d’usage de chanvre indien.

Selon nos informations, à la suite d’une dénonciation anonyme faisant état d’un intense trafic de chanvre indien dans le secteur de Yarakh, une descente inopinée dans la maison suspecte a été faite par les hommes du Commissaire Aliou Ba, le 4 février dernier. Elle a permis de surprendre M. Ngom (32 ans), C.A.B. Faye (33 ans) et F. Ndiaye (24 ans) en train de se camer avec 4 joints.

Une fouille de la maison a permis de découvrir au 3e étage de l’immeuble, 70,5 Kg de l’herbe qui tue. Selon nos informations, interrogées sur la présence de cette drogue, ils ont soutenu que les cornets leur appartiennent et c’était pour leur propre consommation. Par contre, ils ont soutenu que les 70,5 Kg de chanvre indien appartiennent à un certain A. Faye.

Un dealer, avec lequel, ils n’ont aucun. Mécanicien, maçon et tailleur, les suspects ont confié avoir commencé à fumer du chanvre, depuis 2014 pour les uns et 2020 pour l’autre. Durant toute leur période de garde-à-vue, ils n’ont pas réussi à convaincre les enquêteurs du groupe de recherche et d’intervention, une entité de la Dic, qui ont décidé de les présenter au Procureur.