Cheikh Mbacké Niang a été attrait devant le tribunal des flagrants délits, pour complicité de charlatanisme et de recel au préjudice de Khady Diop. Les dommages sont estimés à 5 millions et l’affaire sera vidée le 23 juin prochain.

Cheikh Mbacké Niang a non seulement accusé beaucoup de retard dans ses études, puisqu’âgé de 23 ans et élève en classe de première, mais aussi, il traine avec des plus jeunes qu’il manipule et entraine à commettre des forfaits. Il a rencontré Ibrahima Thiombane, âgé de 16 ans, la nuit du 31 décembre, alors accompagné d’un ami. Tous deux cherchaient à louer une voiture. Ibrahima avait par-devers lui 40 mille francs qu’il avait volés à sa mère. Cheikh les a convaincus que c’était du gâchis de prendre deux véhicules et leur a proposé d’en prendre un seul et de louer, avec le reste de l’argent, un appartement meublé pour faire la fête. Ensuite, Cheikh est allé leur dégoter des filles et ils ont passé la soirée ensemble, après avoir loué une voiture avec l’aide d’un de ses cousins, puisque lui-même n’avait pas de permis de conduire.

Quelques jours après, Cheikh a repris contact avec Ibrahima et lui a soumis son envie de louer une voiture et un appartement. Ce dernier lui a fait savoir qu’il n’avait pas la tête à ça, mais qu’il aurait bien voulu avoir un nouveau téléphone portable de marque IPhone X. Cheikh lui a alors suggéré de voler les bijoux en or de sa mère pour les revendre et, ceci, sans risque de se faire choper ; le rassurant qu’il allait le mettre en rapport avec un marabout et que sa mère n’y verrait que du feu.

Le lendemain de cette conversation, à l’heure de la pause, Ibrahima a pris des bijoux qu’il est allé remettre à Cheikh qui l’attendait juste en face de son école. Ensemble, ils sont allés au marché Tilène pour revendre le butin. Pendant que Cheikh était en train de brader les bijoux, Ibrahima attendait à l’entrée du marché. Il est revenu avec 400 mille qu’il lui a remis. Ensuite, ils sont allés chez Mouhamed Diop, un marabout domicilié à la cité Keur Damel. Ce dernier a remis à Ibrahima une potion avec laquelle il s’est lavé à la terrasse, après lui avoir demandé le nom de sa mère et de toutes les personnes qui fréquentent sa maison. Le marabout a réclamé 50 mille pour cette prestation.

Ensuite, il y a eu un deuxième puis un troisième larcin, avant que Khady Diop, la mère d’Ibrahima, ne se rende compte que son coffret de bijoux était vide. Elle a cuisiné son fils qui lui a tout confessé. Cheikh a été arrêté et traduit devant la juridiction des flagrants délits, hier.

À la barre, le prévenu a reconnu partiellement les faits. Il n’a pas nié avoir vendu les bijoux qui lui ont été remis par Ibrahima, mais déclare qu’il n’y a eu qu’un seul vol. Il a également contesté le montant de 400 mille annoncé et a soutenu avoir vendu les bijoux à 330 mille et que son jeune ‘ami’ lui aurait donné 20 mille francs pour le service rendu. Le mis en cause n’a pas nié avoir amené Ibrahima chez un marabout, mais il a réfuté les raisons évoquées à la barre. ‘’Il m’a dit qu’il voulait des prières pour huiler sa relation avec sa petite-amie. C’est la raison pour laquelle je l’ai amené chez ce marabout que j’avais rencontré à Touba, non pas pour cette histoire de vol’’, s’est-il défendu.

Le juge n’a pas manqué de le sermonner et lui a signifié qu’il aurait dû refuser de vendre les bijoux, puisqu’il était sûr que cela provenait d’un vol. Le prévenu, tête baissée, lui a répondu que c’était une erreur de sa part qu’il regrettait. Me Adama Diallo, son avocat, a plaidé qu’il faut le juger en fonction du forfait qu’il a commis et reconnu, en l’occurrence le recel, et non pas pour toutes les fautes d’Ibrahima. Le conseil a ajouté que le préjudice pose problème, puisque c’est le propre fils de la partie civile qui a volé les bijoux et que la responsabilité directe de son client est d’avoir empoché 20 mille francs. Il a sollicité une application bienveillante de la loi.

Or, Ibrahima Thiombane a déclaré à la barre avoir reçu, après la vente des bijoux, les sommes de 400, 300 et 150 mille et qu’ils sont allés chez le marabout une seule fois. ‘’Pour les deux autres fois, il m’a suggéré de rentrer chez moi, puisqu’il se faisait tard et qu’il se chargerait d’aller chez le marabout, pour voir s’il y avait des sacrifices à faire. Je lui remettais 50 mille francs, à chaque fois, pour cela’’, a-t-il confié.

Sa mère, attristée de son comportement et de ses fréquentations, a soutenu à la barre avoir découvert les vols le jour où elle voulait mettre une chaine à l’occasion d’une cérémonie où elle devait se rendre. Elle estime le préjudice à 5 millions et ajoute avoir acheté les bijoux, lors d’un voyage en Italie.

Son avocat, Me Abdoul Aziz Daff, trouve que l’infraction est établie, puisque, selon lui, le prévenu a eu connaissance que les bijoux avaient été volés et qu’il les a vendus et a empoché une partie de l’argent. Ensuite, il a amené Ibrahima chez un marabout. Il a réclamé 6 millions F CFA. Sur cette lancée, son confrère Me Ibrahima Mbengue a déploré les agissements du prévenu qui, selon lui, cherche des mineurs qu’il manipule à sa guise pour les pervertir. Il a lancé un appel à plus de vigilance des parents.

Dans ses observations, la représentante du parquet a soutenu qu’Ibrahima était un délinquant mineur, mais très honnête dans ses déclarations, puisque, dit-elle, ‘’il y a de la cohérence dans ses assertions’’. Par contre, elle a demandé au tribunal de déclarer le prévenu Cheikh coupable, étant convaincu qu’il s’est rendu coupable des délits de complicité de charlatanisme et de recel. Elle a requis une peine de 2 ans dont 8 mois ferme.

L’affaire est mise en délibéré et le jugement sera rendu le 23 juin prochain.

Fama Tall