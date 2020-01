Pour avoir grugé 904 et 209 mille francs, respectivement à Maguette et Moussa Thiam, le charlatan Mouhamadou Diack a écopé, hier, d’un an de prison dont 3 mois ferme.

Un an d’emprisonnement dont 3 mois ferme. C’est la peine infligée hier au charlatan Mouhamadou Diack, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le faux marabout l’a d’ailleurs échappé belle, puisqu’il pouvait en prendre six mois ferme, si le juge avait suivi le parquet dans son réquisitoire.

Mouhamadou Diack a, en effet, été reconnu coupable de charlatanisme au préjudice de Maguette Thiam et Moussa Thiam. Tous deux ont été respectivement grugés de 904 et 209 mille francs CFA par le faux marabout. Mouhamadou Diack a profité du désarroi de la mère de famille pour lui extorquer des fonds, après quelques bains mystiques. Chassée de chez elle, la mère de famille a fait appel au service du marabout pour qu’il lui prodigue des prières afin qu’on lui prête une maison en construction située dans son quartier. Le charlatan lui a alors demandé la somme de 75 mille pour qu’il lui fasse des prières.

‘’Il m’a demandé d’acheter une bague que je lui ai remise et il y a mis un talisman. Par la suite, il m’a sommé de lui fournir cent pierres, dix eaux de puits différents pour, au final, me faire humer des cheveux de djinns. Depuis ce jour, tout ce qu’il me demandait comme somme d’argent, je m’arrangeais à le lui remettre jusqu’à 904 mille francs. J’ai fait des emprunts un peu partout’’, a déclaré la dame à la barre.

Elle soutient l’avoir mis en rapport avec son voisin Moussa Thiam qui avait des problèmes de santé. Devant le juge, ce dernier a confirmé les dires de la dame. ‘’Quand je suis allé le voir, il m’a réclamé 85 mille que je lui ai remis. Il m’a donné un talisman et ne cessait de me demander des sommes allant jusqu’à 209 mille francs’’, déclare-t-il.

Pour tous dommages et préjudices subis, ils ont réclamé au faux marabout la restitution de leur argent.

Mais le prévenu, qui a nié en bloc, soutient n’avoir empoché des sommes qu’après avoir satisfait à leur demande de prières. D’ailleurs, à la barre, il s’est même vanté d’avoir guéri Moussa Thiam qui était aux bras de ses accompagnateurs en venant chez lui et marchait normalement après qu’il l’a baigné de ses eaux de canaris. ‘’Je l’ai soigné puis facturé de l’argent’’, a-t-il argué. Quant à Maguette Thiam, il ne reconnait lui avoir demandé que 300 mille pour le service rendu. ‘’Je l’ai aidée avec des prières pour qu’on ne la fasse pas déguerpir de là où elle vendait. Satisfaite, elle était revenue pour d’autres prières, puisqu’on octroyait des logements et qu’elle voulait en bénéficier. Pour cette fois, elle n’a pas vu de résultat et est revenue me réclamer son argent‘’, s’est-il défendu. Il est conforté dans sa posture par son avocat Me Domingo Dieng qui pense que les accusations de la partie civile ne tiennent pas.

Selon la robe noire, les 904 mille avancés par la dame auraient pu lui servir pour louer, au moins, une chambre. Ainsi, il a demandé la relaxe de son client au bénéfice du doute.

Mais le juge ne l’a pas suivi. Il a condamné son client à 1 an de prison dont 3 mois ferme, en plus de restituer à Maguette et à Moussa Thiam toutes les sommes empochées.

FAMA TALL