La pirogue de trois saisonniers saloum-saloum a chaviré dans le fleuve Sénégal, à la frontière sénégalo-mauritanienne. Les corps ont été retrouvés, deux jours plus tard, tandis que le piroguier et un jeune garçon de la zone sont sortis indemnes de l’accident.

Le village de Kheuneu s’est retrouvé, le 25 août dernier, dans l’émoi total. Une pirogue, avec à son bord 5 passagers, a chaviré dans le fleuve Sénégal, non loin de ce village à cheval entre les communes de Diama et Ronkh (dans le département de Dagana). Deux personnes, le piroguier et le jeune garçon qui l’accompagnait, sont sorties saines et sauves. Trois autres passagers portés disparus, avant d’être finalement retrouvés morts. Il s’agit de trois travailleurs saisonniers. Leurs corps sans vie ont été repêchés, après plus de deux jours de recherches.

Les trois victimes étaient venues du Saloum pour la campagne de cueillette des graines de ‘’Cyperus rotondus’’ ou ‘’gowé’’ dans cette partie du fleuve Sénégal’’. Etrangers dans la zone, les trois saisonniers avaient loué une pirogue pour aller cueillir, sur les rives du fleuve Sénégal, les graines de ‘’gowé’’, une herbacée de la famille des papyrus utilisés pour la fabrication de ‘’thiouraye’’ (encens local).

‘’Il ne s’agit pas de pêcheurs, contrairement à ce qu’on a entendu dire dans certains médias. C’est plutôt trois saisonniers venus du Saloum pour la campagne de cueillette de ‘’gowé’’. Ils travaillaient à la frontière sénégalo-mauritanienne, sur les rives du fleuve et étaient partis, le mardi 25 août, avec un pêcheur qui conduisait la pirogue. L’embarcation a malheureusement chaviré, non loin du territoire mauritanien, dans la commune de Ronkh (département de Dagana)’’, explique un habitant du village de Kheuneu, joint par ‘’EnQuête’’.

Après le chavirement de la pirogue, les familles des portés disparus ont été aussitôt avisées et les recherches lancées. Les trois corps en état de putréfaction ont été retrouvés, trois jours plus tard. Les victimes ont été enterrées au village de Kheuneu, le vendredi passé, en présence de représentants de leurs familles qui avaient fait le déplacement du Saloum.

ABBA BA