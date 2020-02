Trois pêcheurs ont quitté, avant-hier, le quai de pêche de Soumbédioune. Ils sont portés disparus. D’intenses recherches sont menées dans le but de les retrouver.

Une pirogue artisanale, avec à son bord 3 pêcheurs, a chaviré, avant-hier dans la nuit. Ils avaient quitté le quai de pêche de Soumbédioune, mercredi, vers les coups de 19 h. Seuls des débris de la pirogue et le moteur ont été retrouvés. Le vieux Diop Diop, qui fréquente le quai de pêche de Soumbédioune depuis longtemps, raconte : ‘’C’est des jeunes qui étaient partis pour avoir de quoi nourrir leurs familles. Vous savez, il y a des périodes où, quand la mer est agitée, les poissons se regroupent en des endroits appelés «ngaté». Ils étaient partis dans un de ces endroits pour pêcher. Ils n’étaient pas seuls. Vers 3 h du matin, les autres avec qui ils étaient leur ont demandé de regagner la berge ensemble. Ils ont répondu qu’ils allaient les suivre. C’est après que le drame a eu lieu’’, renseigne le vieux.

Les yeux hagards, le regard lointain, il poursuit : ‘’C’est sûr qu’ils avaient par-devers eux leurs téléphones portables, mais ils ne fonctionnaient plus. Donc, ils ne pouvaient joindre personne. Avec ce froid et le temps qui s’est écoulé depuis lors, on n’a plus espoir.’’ Il renseigne que les victimes étaient très jeunes, puisque le plus âgé avait 22 ans, les autres 20 et 21 ans. ‘’Je les connaissais, car ils sont du même quartier que moi. Les deux autres habitent dans la même maison. L’un s’est marié dernièrement ; il a d’ailleurs un enfant. Ils ont pris le départ devant nous, hier (avant-hier) vers 19 h.’’

‘’D’impressionnants moyens, poursuit-il, ont été mobilisés pour les retrouver. Depuis les premières heures jusqu’à présent, les sapeurs-pompiers de même que la marine sont sur les lieux pour essayer de les retrouver, en vain. Les recherches se poursuivent toujours’’, confie-t-il avec beaucoup de pessimisme. Le vieux souligne qu’ils ne vont pas arrêter les recherches, déterminés qu’ils sont à les retrouver. Ils vont attendre la matinée d’aujourd’hui, quand le calme sera revenu dans la maison mortuaire, pour se remettre aux recherches.

Un brin fataliste, il déclare : ‘’Si on doit les revoir, nous les retrouverons. Au cas contraire, on va s’en remettre au bon Dieu, en tant que croyants. C’est en Lui que nous croyons.’’

Le vieux pêcheur d’interpeller la tutelle sur leurs conditions de travail. ‘’Nous demandons à l’Etat de nous venir en aide. Nous ne sentons pas son soutien dans ce secteur. Nous sommes laissés en rade, surtout en ce moment où le secteur est saturé. Il faut le redresser. Et pour y arriver, il faut prendre au ministère de la Pêche des pêcheurs qui connaissent les difficultés que nous rencontrons au quotidien’’, conclut Diop Diop.