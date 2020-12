Le chef de l’État a choisi, avant-hier lundi, le général de corps d’armée, Cheikh Wade, comme prochain Chef d’Etat-major général des armées (Cemga) à partir du 30 mars 2021.

Il est de coutume, au sein de la Grande muette, de faire des nominations des mois avant leur effectivité, dans le but d’anéantir toute guerre de succession dans les rangs. C’est dans ce cadre que des décrets portant élévation des rangs de quatre personnalités de l’armée ou de la gendarmerie nationale ont été signés, avant-hier lundi, par le chef suprême des Armées et gardien de la Constitution, le président de la République Macky Sall, sur proposition du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba.

Ainsi, selon nos informations, le décret N2020-2325 concerne la nomination du prochain chef d’État-major général des armées (Cemga). A compter du 30 mars 2021, le général de corps d’armée, Cheikh Wade, précédemment Sous-Chef d’État-major général des armées, (après avoir été à la tête de l’armée de terre) sera nommé Chef d’État-major général des armées, en remplacement du général d’armée aérienne Biram Diop. Ce dernier est admis de facto dans la 2e section (réserve) des cadres de l’État-major. Il va ainsi à la ‘’retraite’’, tout en restant à la disposition du chef de l’État, au cas où il aura besoin de lui pour d’autres missions souvent civiles, confie-t-on. Avant ce poste, il était le chef de l’Etat-major particulier du président de la République (Cempart).

Les autres décrets concernent des personnalités de l’armée qui ont des étoiles de plus. Ainsi, poursuivent nos interlocuteurs, d’après le décret N2020-2322 portant élévation au rang et appellation de général d’armée aérienne, sont conférés dans la première section (active) des cadres de l’État-major général, à compter du 1er janvier 2021 au général de corps aérien Biram Diop. Le deuxième décret N2020-2323 portant élévation au rang et appellation de général de corps d’armée sont conférés dans la première section (active) des cadres de l’État-major général, à compter du 15 janvier prochain, au général de division Jean-Baptiste Tine, par ailleurs, actuel Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire. Le 3e décret N2020-2324, portant élévation aux rangs et appellations du général de corps d’armée sont conférés dans la première section (active) des cadres de l’État-major général à compter du 1er janvier 2021 au général de division Cheikh Wade.

A préciser que le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, et celui des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des présents décrets qui seront publiés au ‘’Journal officiel’’.

CHEIKH THIAM