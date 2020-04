Le maire de Dieuppeul-Derklé ne décolère pas, après le premier cas communautaire de Covid-19 noté dans sa localité, ce dimanche. Cheikh Guèye en veut à certains de ses administrés qui ne respectent pas, d’après lui, les instructions édictées par les autorités sanitaires. Il promet de renforcer les mesures déjà prises.

La commune de Dieuppeul-Derklé a enregistré, hier, son premier cas de Covid-19, parmi les deux cités dans le point quotidien des services du ministère de la Santé. Une situation qui désole l’édile de cette municipalité.

Joint par téléphone, Cheikh Guèye soutient que les mesures mises en place pour barrer la route à cette pandémie seront renforcées. Le membre de Taxawu Dakaar compte ainsi faire du port du masque une obligation et davantage insister sur la sensibilisation. C’est à ce propos qu’il a d’ailleurs revu les horaires d’ouverture et de fermeture du marché Castors, qui passent désormais de 6 h-17 h à 6 h-16 h.

En outre, renseigne l’autorité municipale, le surveillant obligera l’ensemble des commerçants et clients du marché à respecter le port du masque, avant d’accéder à ce lieu public. Il en sera de même, dit-il, pour les boulangeries et autres lieux publics.

‘’Jusqu’à présent, il y a des Sénégalais qui ne comprennent pas la situation dans laquelle nous vivons. Il faut les amener à ouvrir les yeux et leur faire comprendre qu’il y a un danger. Que cette maladie est une réalité et que les gens en meurent. Si nous voulons rester saufs, nous avons intérêt à appliquer les instructions des professionnels de la santé, rester chez nous et éviter les déplacements’’, fait savoir le membre du Haut conseil des collectivités territoriales.

A ses yeux, les concitoyens, dans leur majorité, ne respectent pas les mesures édictées. En effet, regrette-t-il, le couvre-feu n’est effectif que dans les grandes artères de la commune de Dieuppeul-Derklé. ‘’On voit souvent les gens sortir de chez eux pour se regrouper dans des maisons. Ils retournent à leurs habitudes d’avant pandémie, ce qui est inacceptable’’, fustige-t-il. Et pourtant, pour plus d’efficacité dans cette lutte, le maire a, dit-il, associé toutes les franges de sa municipalité. Seulement, il s’agit, d’après lui, d’un problème de responsabilité. ‘’Pas plus tard que ce matin, nous avons procédé, avec des jeunes, à une distribution de masques et nous voulons étendre cela. Nous avons mis en place un comité de crise local pour dire que nous fassions de notre mieux, mais chacun doit jouer le jeu’’, estime-t-il, acerbe.

HABIBATOU TRAORE