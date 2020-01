Le consultant de football, Cheikh Tidiane Bitèye, dit être optimiste de voir Sadio Mané remporter le Ballon d’or africain, ce mardi. Le technicien fonde sa perception sur la percée de l’attaquant de Liverpool et son envie d’aller titiller les grandes stars du monde, à l’image de Messi et de Ronaldo.

Le lauréat du Ballon d’Or africain 2019 sera connu aujourd’hui. Est-ce que vous croyez au sacre de Sadio Mané ?

Je pense que c’est Sadio Mané qui doit terminer normalement en première position. L’international sénégalais a beaucoup d’arguments à faire falloir, si l’on se refaire à ce qu’il a fait avec Liverpool pendant la saison 2018-2019. Sadio Mané a gagné la Ligue des champions, après avoir terminé co-meilleur buteur avec Mohamed Salah et Pierre Emerick Aubameyang. Il est en ballotage avec Mohamed Salah et Riad Mahrez pour le trophée du Ballon d’or africain, mais il a été meilleur que ces deux joueurs, au plan individuel et collectif.

Mahrez a certes remporté le championnat d’Angleterre et la Coupe d’Afrique des nations, mais il n’a pas été titulaire tout le temps avec Manchester City. C’est la même chose avec Salah. Il a été étincelant en début d’année, mais n’a pas été performant en fin de saison. La différence va se faire à ce niveau-là. Sadio Mané a été, tout au long de l’année, dans une courbe ascendante. Cette progression nous permet de dire aujourd’hui qu’avec les distinctions individuelles, c’est Sadio qui doit être sacré vainqueur. C’est vrai qu’il partage les performances de Liverpool avec Mohamed Salah, mais sur les distinctions individuelles, Sadio est largement supérieur.

Après 2019, Sadio a fait une bonne entame de saison 2020. Qu’est-ce qui explique cette constance, selon vous ?

Il a maintenu sa forme de 2019. Et cela arrive très rarement. Il n’est pas facile de voir un jour capable d’enchainer des performances individuelles dans le haut niveau. Cette constance explique son sérieux, son envie et son ambition d’aller très haut, à l’image des grandes stars comme Messi et Ronaldo. Aujourd’hui, il est sur la bonne voie. Sadio Mané a même bousculé les grandes stars du football mondial comme Ronaldo et Messi, en se classant quatrième au classement du Ballon d’Or France Football. Il y a eu même des spécialistes qui le voyaient vainqueur ou bien terminer au minimum sur le podium.

Tout cela démontre qu’il est dans une logique de continuité lui permettant de gagner sans contestation le Ballon d’or africain et de conquérir le titre de Meilleur joueur du monde.

Des médias africains ont annoncé l’absence des challengers de Sadio Mané, Salah et Mahrez, à la cérémonie de remise du Ballon d’or. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Ce serait antisportif de leur part. Salah était venu prendre le Ballon d’or à Dakar l’année dernière devant le public sénégalais. Il a reçu son trophée des mains du président de la République du Sénégal. Les autorités sportives sénégalaises, à savoir le ministre des Sports Matar Ba et le président de la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor, étaient aussi présentes. Cela témoigne de la sportivité de Sadio Mané et du peuple sénégalais. Aujourd’hui, Salah et les Egyptiens doivent faire autant. La presse a annoncé l’absence de Mohamed Salah, même si ce n’est pas encore officialisé. Moi, je dis que ce serait dommage pour l’image du football africain. Mais Salah ne veut pas perdre le trophée dans son pays où il est considéré comme un messie. Il croyait également gagner le Ballon d’or pour la troisième fois, après ses sacres de 2017 et 2018.

Croyez-vous que Sadio Mané peut remporter le Ballon d’or de 2020 et les autres saisons à venir ?

Sadio est présent sur le podium pour la quatrième fois d’affilée. C’est déjà une grande performance. En cas de succès aujourd’hui, il sera le deuxième Sénégalais, après El Hadj Diouf. Ce dernier l’a remporté à deux reprises, en 2001 et en 2002. Je crois que c’est bien possible de voir Sadio trôner encore sur la scène continentale. Sadio Mané, âgé de 27 ans, est encore jeune. Il a une large marge de progression impressionnante. Il a aussi l’avantage de veiller sur la bonne gestion de sa carrière et de chercher toujours à aller de l’avant. En moins de 10 ans, il a joué dans de grandes formations européennes comme Metz, Salzbourg, Southampton et Liverpool. Sadio est sur la même dynamique d’être le meilleur footballeur du monde. C’est vrai qu’il n’est pas facile de dépasser Messi ou Ronaldo, compte tenu de leur statut et de leurs performances, mais Sadio Mané dispose des moyens de garder sa forme pour l’année prochaine.

OUMAR BAYO BA