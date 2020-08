Le consultant de football Cheikh Tidiane Bitèye juge faible la prestation d’Idrissa Gana Guèye contre l’Atalanta, malgré la qualification de son équipe en demi-finales de la Ligue des champions.

La prestation d’Idrissa Gana Guèye en quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, n’a pas convaincu beaucoup d’observateurs du ballon rond. C’est l’avis du consultant de football Cheikh Tidiane Bitèye.

Selon le technicien, l’international sénégalais, transféré au PSG, peine à poser ses empreintes dans les matches de la ‘’Coupe aux grandes oreilles’’. ‘’Gana n’a pas fait un bon match, avant-hier. Ce n’est pas la première fois. Il passe souvent à côté, depuis sa belle prestation contre le Réal Madrid, lors de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Il peine à répéter cette performance. Le match contre l’Atalanta a été aussi une déception. Ce n’est pas le grand Idrissa Gana qu’on attendait’’, indique-t-il.

Pour Bitèye, l’ancien pensionnaire de l’académie Diambars de Saly a intérêt à se ressaisir, lors des demi-finales, pour mériter la confiance de son coach, Thomas Tuchel. ‘’L’entraineur fait confiance à Gana Guèye et mise beaucoup sur lui par rapport à la récupération et aux duels défensifs. Je crois qu’il sera reconduit en demi-finales, dans la mesure où le Paris Saint-Germain affronte une équipe qui n’est pas très disciplinée au plan tactique, Leipzig. Gana peut s’adapter aux systèmes de jeu de cette formation. Un match contre le Bayern Munich ou le Barça peut être plus compliqué pour lui. Mais il a intérêt à se ressaisir très vite, parce que les matches sont rapprochés’’, a-t-il ajouté.

Concernant la qualification du champion de France en demi-finales de la Ligue des champions aux dépens des Italiens de l’Atalanta Bergame, l’ancien directeur technique départemental de football de Saint-Louis estime que ce passage n’est pas une surprise, malgré la victoire obtenue à l’arraché. ‘’Le Paris Saint-Germain s’est qualifié difficilement, mais la difficulté ne m’a pas surpris. Je l’avais même dit avant le match, parce que je suivais l’Atalanta Bergame depuis la reprise du championnat italien. La victoire a été laborieuse certes, mais on peut saluer les changements du coach Tuchel. Il a su apporter Mbappé à côté d’un très grand Neymar. C’est ce qui fait que Paris est allé chercher l’égalisation en seconde période et renverser l’Atalanta dans le temps additionnel. Les joueurs parisiens ont usé de leur expérience et de leur maturité. Paris est un grand club qui ne devait pas être éliminé prématurément dans cette finale à 8 équipes, surtout qu’il a été le favori’’, renseigne-t-il.

L’ancien coach de l’AS Douanes estime, par ailleurs, qu’Idrissa Gana Guèye et sa bande méritent leur qualification, même s’ils ont rencontré d’énormes difficultés. ‘’La première période a été très compliquée, mais ils sont revenus après la mi-temps avec beaucoup d’engagement, de détermination et de volonté. Les changements intervenus en seconde période, avec l’entrée en jeu de Mbappé et de Choupo Moting ont été déterminants’’.

Cheikh Tidiane Bitèye n’a pas manqué de saluer les performances de l’équipe d’Atalanta Bergame. D’après lui, le club italien a joué sans complexe, devant une formation beaucoup plus expérimentée. ‘’L’Atalanta n’est pas une équipe très populaire disposant de gros moyens, mais elle pouvait bousculer le PSG. Elle l’a démontré d’ailleurs, surtout en première période. C’est la raison pour laquelle Paris a été très poussif. L’équipe de l’Atalanta a confirmé ce qu’elle avait montré l’année dernière. Ils ont eu également de meilleurs attaquants. Cela explique la difficulté des joueurs parisiens. Leur problème majeur, c’est qu’ils ont chuté comme la Juventus contre Lyon. Cela s’explique par le rythme des matches de la Serie A après la reprise. Les matches se jouaient tous les trois jours’’, a-t-il recadré.

L’entraineur de football a également souligné le mérite de la formation italienne qui, soutient-il, ‘’a réalisé deux bonnes saisons successives et marqué le plus de buts que la Juventus avec 98 réalisations en 2020’’, a-t-il conclu’’.

OUMAR BAYO BA