Toujours en quête de renforts à l'approche de la fermeture du mercato, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Jorginho (28 ans, 2 matchs et 1 but en Premier League cette saison) sur ses tablettes.

La chaîne Téléfoot évoquait le week-end dernier un intérêt du club de la capitale pour un prêt du milieu de Chelsea. Mais à en croire son agent, le PSG n'est pas (encore) passé à l'action avec une offre. "Jorginho a encore un contrat de trois ans avec Chelsea. On a beaucoup parlé d'Arsenal et du PSG ces derniers jours.

Mais la réalité, c'est qu'il n'y a eu aucune offre officielle pour le joueur, a assuré le représentant à 90min. Le marché des transferts ferme le 5 octobre et, plus le temps passe, plus il devient difficile de faire une opération aussi importante." La priorité du PSG est de recruter un milieu de terrain physique, comme Tiémoué Bakayoko (Chelsea), dont le nom revient régulièrement.