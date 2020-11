"C'est un beau roman, c'est une belle histoire..." Michel Fugain ne parlait pas de l'arrivée d'Edouard Mendy (28 ans, 3 matchs en Premier League cette saison) à Chelsea, mais il aurait pu.

Transféré en provenance de Rennes lors du dernier mercato d'été, le gardien sénégalais s'est immédiatement imposé dans la cage londonienne, que Kepa avait tendance à garder ouverte, et cela donne évidemment le sourire à son entraîneur Frank Lampard.

"Depuis son premier match et lors de ceux qui ont suivi, Edouard a fait preuve d’une énorme assurance et c’est ce que nous recherchions quand nous l’avons recruté, a rappelé l'ancien milieu de terrain. Il est venu pour apporter de la concurrence et élever le niveau. (…) Il y a aussi sa personnalité.

Il s’est très bien intégré, il est impliqué, il s’entraîne dur pour créer des automatismes avec les défenseurs. Je suis content qu’il soit là. Pour le moment, c’est une très belle histoire." Puisse-t-elle continuer !