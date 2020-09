Pour sa première en Premier League contre West Bromwich Albion (3-3), samedi, Thiago Silva (36 ans, 1 match en Premier League cette saison) n'a pas été en réussite avec Chelsea.

Le défenseur central brésilien est notamment fautif sur le deuxième but des Baggies en manquant son contrôle. Malgré cette bourde, l'ancien Parisien peut compter sur le soutien de son entraîneur Frank Lampard. "Thiago Silva va être fantastique pour nous.

Il a été incroyable dans sa carrière et je ne vais pas lui en vouloir. Je peux parler des erreurs, elles sont claires. Mais je ne le blâme pas. (...) Je suis sûr qu'il va s'en remettre, ce n'est que son premier match en Premier League. Il va beaucoup nous apporter, d'autant qu'il est de mieux en mieux physiquement", assure le coach des Blues.

...Kanté prêt à changer d'air ?

Ce n'est pas un secret, Frank Lampard veut absolument recruter le milieu défensif de West Ham, Declan Rice. Mais après un mercato très onéreux avec plus de 250 millions d'euros dépensés, Chelsea doit vendre pour acheter. Et sans surprise, c'est un milieu de terrain qui doit être sacrifié. Alors que le nom de Jorginho a circulé du côté d'Arsenal, The Express nous apprend que N'Golo Kanté (29 ans, 3 matchs en Premier League cette saison) n'est pas contre un départ avant le 5 octobre, date de clôture du marché des transferts. Moins impérial que par le passé, l'international français a vu ses dirigeants fixer son prix à 50 millions d'euros. Reste désormais à savoir si un prétendant débarquera avec une offre convenable pour les Blues.