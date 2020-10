Parfait contre le FC Séville (0-0) mardi en Ligue des Champions, le gardien Edouard Mendy (28 ans, 2 matchs toutes compétitions cette saison) prend ses marques dans le rôle de titulaire à Chelsea. Une fierté pour le portier sénégalais qui, seul représentant africain de Premier League à son poste, veut montrer la voie. "Il y a beaucoup de joueurs africains en Angleterre, c'est le meilleur championnat du monde, mais il n'y a eu que quelques gardiens africains.

Est-ce que je ressens une pression particulière ? Pas vraiment, c'est une source de fierté. C'est à moi de montrer en tant que gardien de but africain que je peux vraiment performer à ce niveau et peut-être changer les mentalités des gens là-dessus", a soutenu l’ancien Rennais auprès du journal The Independent. En effet, aucun gardien africain n'avait gardé la cage d'un cador anglais avant l'arrivée de Mendy chez les Blues.