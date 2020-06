Autorisé à recruter depuis le 1er janvier, Chelsea n’a pas perdu de temps en enrôlant rapidement Hakim Ziyech (ex-Ajax) pour 40 M€. Cet été, devraient suivre Timo Werner (Leipzig) pour environ 60 M€, et peut-être Kai Havertz (Leverkusen), estimé entre 80 et 100 M€. Au total, presque 200 M€ d’achats, sans compter de probables ajustement au sein de l’effectif. Vous l’aurez compris, Chelsea va devoir vendre pour équilibrer ses comptes. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le tabloïd The Sun parlait mardi d’un possible départ à 80 M€ pour…

N’Golo Kanté (29 ans, 18 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) ! Certes, le milieu de terrain demeure incontournable chez les Blues, mais ses dirigeants n’ont pas oublié l’appétit aiguisé de nombreux cadors (Real Madrid, FC Barcelone, PSG) à son sujet, sans parler du fait que le champion du monde jouit du plus gros salaire de l’histoire du club londonien, avec environ 1,5 M€ par mois jusqu’en 2023. Malgré cela, Kanté demeure très attaché à Chelsea, et pourrait ainsi bloquer son départ.