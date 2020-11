Pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Rennes va défier Chelsea mercredi. Ambitieux dans cette compétition (voir brève 17h44), l'attaquant des Blues Timo Werner (24 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison) a été impressionné par la courte défaite des Bretons sur la pelouse de Séville (0-1).

"Ils se débrouillent bien en ce début de saison. Évidemment, ce n'est pas facile de jouer contre Séville, mais ne perdre que 1-0 contre une équipe de Séville qui a été très bonne, c'est qu'on a une très bonne équipe.

Ils seront très durs à battre, mais on est assez fort pour battre toutes les équipes au monde, et comme on joue à domicile, on veut gagner", a commenté l'international allemand devant les médias ce mardi.