Très peu utilisé par Thomas Tuchel, Hakim Ziyech (27 ans, 19 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) ronge son frein du côté de Chelsea. L'entraîneur allemand a évoqué la situation du milieu offensif marocain, à qui il demande de s'accrocher.

"Ce ne sont pas des décisions faciles. Il y a des décisions pour d'autres joueurs qui signifient que Hakim souffre, je peux absolument comprendre et être d'accord avec cela, donc c'est ma responsabilité et ma faute dans ce cas qu'il ne puisse pas montrer plus de son potentiel.

Quand je regarde le calendrier et le rythme des prochains matchs, je peux être sûr que nous aurons besoin de tous nos joueurs. Peu importe à quel point les choses sont difficiles pour vous personnellement. Je ne reproche rien à Hakim", a expliqué l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain face à la presse. Des débuts décevants pour l'ancien maestro de l'Ajax.