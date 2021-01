Comme prévu, Thomas Tuchel devient le nouveau coach de Chelsea ! Considéré comme l'immense favori après le licenciement lundi de Frank Lampard, débarqué en raison de ses résultats décevants, le technicien allemand a signé officiellement un contrat d'un an et demi en faveur des Blues. Dans l'immédiat, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, viré en décembre dernier, va devoir améliorer les résultats de l'équipe, 9e au classement, en Premier League.

Sur le site des Blues, le technicien allemand a livré sa première réaction. ‘’J'aimerais remercier Chelsea pour la confiance accordée en moi et en mon staff. Nous avons le plus grand des respects pour le travail de Frank Lampard et l'histoire qu'il a avec Chelsea. Dans le même temps, je suis impatient de rencontrer ma nouvelle équipe.

J'ai aussi cette envie de me mesurer au championnat le plus passionnant dans le football. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire partie de la famille de Chelsea. C'est tout simplement génial’’, a savouré l'ancien coach du Paris Saint-Germain.