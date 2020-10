En prélude à la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), le guide de la communauté chiite du Sénégal a fait une sortie, pour revenir sur les attaques contre l’islam. De l’avis de Chérif M. A. Aidara, il faut que ceux qui attaquent les musulmans sachent que la liberté a des limites.

A travers un message qu’il a lancé à l’endroit de ses disciples, le guide des chiites au Sénégal, Chérif Mohamed Aly Aidara, est largement revenu sur la situation du monde musulman. Selon le guide de la communauté chiite, comme il l’a expliqué dans son livre ‘’Les vérités de la succession du Prophète (PSL)’’, les actes terroristes trouvent leur terreau certes dans les grandes injustices des pays dominants, mais également dans le nouveau culte du martyr développé au Moyen-Orient et dans les pays arabes. Le résultat, d’après lui, en est que là où les Occidentaux se perdent dans la recherche effrénée de la liberté, des plaisirs, de la jouissance des biens de ce monde, les ‘’terroristes’’ s’attachent frénétiquement aux bénéfices d’un au-delà de martyr.

‘’Au paradis terrestre que prônent les uns, s’opposent le paradis du martyr dans l’au-delà dont rêvent les autres. Les uns tiennent à leur vie et la défendent bec et ongles, tandis que les autres n’y tiennent pas et la donnent pour rester immortels. Aux bombes jetées des avions, répondent les avions jetés en bombes. A celles lancées, répondent celles portées. Les ‘antiterroristes’, plus terroristes que jamais, se sont juré de traquer et éliminer les ‘terroristes’ du monde entier, tandis que les kamikazes n’ont plus de limites, ni dans leurs méthodes ni dans leurs cibles’’, a déclaré le saint homme dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Ainsi, ‘’la situation semble inextricable. Une médiation est indispensable. Aux uns de comprendre que la liberté a des limites et que la richesse et la force ne permettent pas de tout obtenir car, pour qu’elles soient efficaces, elles doivent se joindre à la justice et à la vérité. Leurs propres religions leur interdisent de commettre le mal. En s’y référant et en analysant le bien-fondé des raisons qui militent en faveur de la paix, ils finiront par s’y soumettre. Aux autres de comprendre que le sacrifice de la vie d’un homme, par suicide ou meurtre, est un don ultime que l’on ne doit pas faire tant qu’il reste d’autres moyens de résoudre les problèmes’’, pense-t-il.

Chérif Aidara est convaincu, en outre, que ces moyens existent et la durée ou les sentiments passagers que l’on peut avoir ne devrait nullement influencer l’issue heureuse à trouver. La guerre sainte n’est qu’un recours ultime que le Prophète (PSL) n’a utilisé que de façon défensive, a-t-il rappelé.

CHEIKH THIAM