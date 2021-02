Dans l’univers politique sénégalais qu’il aura lui-même contribué à rendre implacable, l’on croit peu aux fumées qui naissent ex nihilo. Depuis quelques jours, Ousmane Sonko se rend à cette difficile évidence, tant il est vrai qu’il n’y en a très peu, en dehors de soutiens qui tiennent plus du reflexe militant ou sympathisant, qui ne croient pas dans la faiblesse libertaire du leader du PASTEF qui a pu à un moment donné ou un autre, être ce petit feu qui pourrait le faire tomber...

Dans cet écosystème impitoyable, la présomption d’innocence n’existe pas ; et nul, ni dans le microcosme politique ni dans l’opinion, passionnée déjà par ce nouveau feuilleton pour le moins glauque, ne porte intimement la conviction de l’innocence a priori d’Ousmane Sonko contre lequel Adji Sarr, cette employée de salon de massage, vient de déposer une plainte pour ‘ viol et menace de mort ‘…

Vendredi déjà, le leader du PASTEF a dû recevoir sa convocation pour ce jour afin de répondre devant les enquêteurs, des accusations de la plaignante. Et déjà, le parquet se prémunit contre un éventuel refus : la saisine de l’Assemblée nationale pour la levée de son immunité parlementaire, aux fins qu’il soit entendu comme n’importe quel justiciable. Ça promet !

Pour prévenir les passions qui pourraient fuser de son camp et dont l’objectif serait de clouer au pilori le trépignant Sonko, aux antipodes de toute élégance, le Président Macky Sall, Grand Seigneur, a recommandé à ses camarades de l’APR de ne pas se « prononcer sur le sujet ! »

Aucune réaction ne viendra donc du camp Sall, donc de celui du pouvoir ? Pour disserter sur cette affaire qui s’annonce riche en implications politiques. Elégante et confortable posture pour le Président de la République qui se contentera d’observer en toute sérénité et dans une fausse impartialité, le développement judiciaire de cette affaire qui met sur la sellette le plus grand contempteur, le plus implacable pourfendeur de son pouvoir et qui incarne de fait, par les adhésions qu’il suscite, par les foules qu’il mobilise et par le discours qu’il porte depuis l’élection présidentielle de 2019, la figure de proue de l’opposition.

Mais les consignes du Chef de l’APR ne valent que pour sa chapelle ; la rue s’est emparée depuis la semaine dernière, de cette affaire se scindant en soutiens de l’innocence et en convaincus de la culpabilité, dans la rivalité passionnée des argumentaires, des invectives et des insultes.

Mais si la rue et si fiévreuse en attendant que s’exprime la justice, cela tient on ne le sait que trop bien, à la personnalité du mis en cause : après avoir bâti sa notoriété sur la dénonciation d’anomalies fiscales et budgétaires qu’il imputait au Président Macky Sall en 2016 et qui lui valut sa radiation de l’Inspection Général des Impôts et Domaines, Ousmane Sonko se lance dans une véritable croisade contre le pouvoir en place. En 2018, il se fend d’un brûlot contre le Président et son entourage, dénonçant des « malversations dans la gestion des ressources naturelles.» : Pétrole et gaz au Sénégal. Chronique d’une spoliation. De critiques en critiques, l’ex fonctionnaire finit par apparaitre comme l’Inquisiteur en titre du pouvoir politique, le pourfendeur d’un système inégalitaire qui exploiterait et écraserait... A chacune de ses sorties, il mobilise les foules, titille les fibres populistes de la justice sociale et de la mise aux fers des puissants. « La haine tonne en son cratère » et Sonko harangue en surface… Même à l’étranger il remplit les salles des cortèges de la diaspora et exhume sa rhétorique de feu. Au Sénégal, il fédère une jeunesse de plus en plus déboussolée par les difficultés auxquelles elle est confrontée ; chômage, pauvreté, fatalité de l’émigration… Sonko semble, partout, avoir réponses et panacées à tout ; il en résume l’essentiel par la fin du « pouvoir corrompu » qui sévit sur le Sénégal et dont la figure emblématique, selon lui, n’est autre que Macky Sall en personne.

A l’élection présidentielle de 2019, Ousmane Sonko s’offre 15,67% des suffrages, arrivant troisième dans la tentative de conquête du pouvoir, damant le pion aux formations et aux figures iconiques du sérail politique qui jusqu’ici semblaient rythmer la vie politique du pays. L’homme est sorti de l’ombre. Son objectif est atteint : l’élection de 2019 l’a érigé en interlocuteur incontournable de la vie publique de son pays ; il n’y a plus de perspectives politiques, de projet national qui puisse se concevoir sans lui.

Désormais, il regarde vers 2024 avec la sérénité que lui confère l’assurance de son discours politique fait de ce populisme outrancier qui se marie si bien avec l’intégrisme religieux (dont il est soupçonné à tort ou à raison) et les facilités idéologiques qu’il inspire, dans les sociétés qui subissent la chape de plomb de la pauvreté et de l’ignorance.

C’est sans arrière-pensée, sans doute, qu’Adji Sarr porte les premières escouades de ce qui risque de marquer le coup d’arrêt de cette sulfureuse et jusqu’ici, irrésistible ascension. Parce que l’on imagine mal comment cette banale affaire de mœurs ne pourrait pas ne pas se muer en un véritable tsunami politique, dans l’hypothèse d’une confirmation des accusations et d’un procès. On imagine mal, comment en dépit de leur indifférence affectée, les forces que Sonko trainaient naguère dans la fange de ses accusations et de son populisme débridé, ne s’engouffreraient pas dans la brèche d’une faiblesse somme toute humaine, mais qui n’aurait pas du être la sienne…

Et sans doute, lui-même, dans le silence de sa conscience et repensant aux multiples coups qu’il dût porter au cours de son implacable odyssée et à la nature de ceux à qui il les porta, doit il repenser à cette interpellation dans le Cinna de Corneille : « Quoi ! Tu veux qu’on t’épargne et n’a rien épargné ! »