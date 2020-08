Trois professionnels du cinéma sénégalais ont été décorés, hier, par le ministre de la Culture et de la Communication. Abdoulaye Diop a remis au réalisateur Alain Gomis, au journaliste et critique de cinéma Baba Diop ainsi qu’à l’acteur et comédien Mouhamadou Diarra dit ‘’Lamine Ndiaye’’ leur médaille de Chevalier dans l’Ordre national du Lion, informe un communiqué de la Direction de la cinématographique (DCI) transmis à ‘’EnQuête’’.

La même source précise que ces trois professionnels du cinéma n’avaient pas pu assister à la cérémonie solennelle de présentation du Grand Prix du festival de Cannes 2019 remporté par Mati Diop et de décorations de cinéastes sénégalais méritants organisée par le chef de l’Etat, Macky Sall, le mardi 30 juillet 2019 au palais de la République.