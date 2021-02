Des activistes et des journalistes réunis à travers la plateforme citoyenne « citoyens numériques » alertent, après l’appel au gouvernement par le président de la République « à mettre en place un dispositif de régulation et d’encadrement spécifique aux réseaux sociaux ».

Il s’agit, selon « Citoyens numériques » de « contrôler et appliquer des restrictions, et éventuellement une censure sur les réseaux sociaux ». Les risques, les dangers et les conséquences de telles mesures, de l’avis de ces « citoyens numériques, impacteront, entre autres, la liberté d’information et d’expression, la neutralité d’internet, l’économie numérique et la protection des données à caractère personnels des utilisateurs.

A cet effet, il informe de la tenue d’une conférence de presse, ce 8 février, pour « sensibiliser, prévenir et expliquer de façon explicite les tenants et aboutissants de telles mesures ».