Après la nomination des nouveaux membres du gouvernement, le Club Sénégal émergent les appelle ‘’à aller résolument dans le sens du «Fast Tract», aux ministres et à leurs collaborateurs de se retrousser les manches pour moins de discours et plus d’actes. Il les convie à se concentrer sur les missions dictées par les exigences de l’heure et prescrites par le président de la République’’, tel qu’indiqué dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Il les invite également ‘’à faire preuve d’unité et de solidarité dans la mise en œuvre des politiques publiques, de mutualiser et de rationaliser les programmes et projets pour l’emploi des jeunes et des femmes, dans le sens de la mise en place d’un programme d’urgence pour ces franges de la population (PUPEJF), à l’instar du PUDC’’. Sur le choix du président Sall de faire entrer dans le gouvernement des membres de l’opposition, le CSE s’en félicite.

Mais ‘’salue aussi la maturité de la classe politique sénégalaise qui, s’étant déjà manifestée à travers le dialogue national, l’élan de solidarité dans la lutte contre la pandémie et l’adhésion d’une large frange de patriotes en vue de la mise en œuvre du PR2A, a décidé de s’impliquer pour apporter des solutions efficaces au chômage des jeunes, juguler les impacts négatifs de la Covid-19, de la pauvreté, du sous-emploi et de l’émigration clandestine, pour renforcer l’espoir chez notre jeunesse’’.