Les collectivités jouent un rôle important dans le processus d’enrôlement des communautés au sein des mutuelles de santé. Mais, dans la mise œuvre, les élus locaux rencontrent souvent quelques difficultés. D’où la tenue, hier, d’une rencontre qui a réuni, à Thiès, plusieurs maires et présidents de conseil départemental pour définir, ensemble avec la tutelle, de nouvelles stratégies visant à enrôler plus de citoyens.

Cet atelier a été mis à profit pour expliquer aux élus les avantages de la Couverture maladie universelle (CMU) et préparer le forum qui va être consacré à ce programme mis sur pied par le chef de l’État Macky Sall.

D’après la secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Rachelle Coly Boucal, l’organisation de cet atelier technique avec les acteurs des collectivités territoriales a pour but de leur ‘’expliquer davantage les enjeux de la Couverture maladie universelle et recueillir en même temps leurs observations et suggestions pour qu’ensemble nous puissions mettre en œuvre cette politique de protection sociale de l’État du Sénégal’’.

Rappelant les dispositions du Code général des collectivités territoriales en ses articles 170 et 172, le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, a précisé que ses collègues et lui-même sont ‘’obligés et tenus de s’impliquer dans l’enrôlement, dans la mobilisation et dans la participation à la Couverture maladie universelle’’.