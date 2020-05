Les professionnels des médias doivent respecter le dispositif de lutte contre le coronavirus. C’est en ce sens que le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a, à travers une vidéo, invité les médias au respect stricts des règles sanitaires qu’imposent le coronavirus. Babacar Diagne et son équipe indiquent ainsi que le port du masque est obligatoire sur les plateaux de télévision.

L’organe de régulation précise, en outre, qu’une distance d’un mètre doit séparer les participants à un plateau, lorsqu’ils sont plus de cinq. ‘’Les équipes techniques et les journalistes doivent également porter un masque de protection’’, rappelle le CNRA. Dans les recommandations, s’ajoutent également le lavage des mains et la désinfection des locaux.

‘’Le CNRA veille à ce que toutes les mesures de santé publique contre le coronavirus soient respectées à la lettre par les organes de presse’’, indique-t-on. Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel met en garde, par conséquent, les télévisions et les radios contre toute stigmatisation des victimes de la Covid-19 où de leurs localités et appelle au respect des sensibilités et à la responsabilité de chacun.