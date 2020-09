Les organisations de la société civile (OSC) actives en éducation dénonce la vente du terrain qui abrite le Centre national des ressources éducationnelles (CNRE) constituant le lot n°13 177/GR ex 18 951/GD, sis à Mermoz Pyrotechnie. Elles se demandent ‘’comment l’Etat du Sénégal a pu vendre son propre bien à un tiers, alors que ce dispositif constitue un pilier stratégique en vue de l’éradication de l’analphabétisme’’. ‘’Nous saisissons l’opportunité de la Semaine nationale de l’alphabétisation (SNA) pour renforcer la mobilisation et lancer la signature d’une pétition citoyenne’’, annonce-t-elle dans un communiqué.

‘’L’obtention de 5 000 signatures permettra un dépôt officiel de ladite pétition au Conseil économique, social et environnemental (Cese) qui pourra se saisir de la question afin que le processus de la cession du CNRE soit bloqué’’, indique le document. D’après la même source, c’est une maison R+2, édifié sur une superficie de 868 m², qui accueille le centre. C’est ce bâtiment qui est vendu à ‘’382 millions de francs CFA’’ par la Société nationale de recouvrement (SNR) à la Sarl Abou Abass, par acte notarié dressé les 15 et 23 avril 2019 par Me Hadjarat Aminata Guèye Fall, notaire à Dakar.

‘’En effet, le CNRE, unique intrant de tous les projets et programmes d’alphabétisation au Sénégal, est un bien public, un patrimoine de l’éducation pour la valorisation de l’alphabétisation et la promotion des langues nationales. C’est pourquoi les OSC signataires estiment que la vente est inadmissible, incompréhensible, incohérente du fait d’un contexte particulier marqué par un taux d’analphabétisme de 54,6 %, l’extrême faiblesse des ressources financières (-1 % du budget de l’éducation), humaines et matérielles’’, conclut la note.