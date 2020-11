La décision était attendue. Elle a été actée hier. Le parti politique des Forces démocratiques du Sénégal (FDS)/Les guelwaars a signé le divorce avec le Rewmi d’Idrissa Seck. Ce, après que ce dernier a décidé, avec les membres de son parti, de s’aligner dans les rangs de Macky Sall et de son gouvernement.

C’est officiel ! Le Directoire politique national des Forces démocratiques du Sénégal (FDS)/Les guelwaars a rompu son alliance avec le parti Rewmi. Une décision qui survient suite à la nomination d’Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et gouvernemental (Cese) et de membres du parti Rewmi dans le gouvernement, à la faveur du remaniement ministériel du 1er novembre dernier.

‘’Pour lever toute équivoque et rassurer les militants et sympathisants, FDS/Les guelwaars renouvelle son encrage au sein de l’opposition sénégalaise et déclare ainsi son retrait officiel de la coalition Idy2019’’, a fait savoir le porte-parole des FDS Serigne Assane Kane hier, en marge d’un point de presse.

En effet, les membres de ce parti estiment que lorsqu’ils avaient choisi de cheminer avec Idrissa Seck à la Présidentielle de 2019, ‘’c’était dans le but de construire une alternative au régime du président Macky Sall dont la gouvernance scandaleuse avait provoqué une grave répression démocratique et un profond malaise économique, social et environnemental’’. Ainsi, devant ‘’la nécessité’’ d’éviter l’émiettement de l’opposition et en raison des enjeux de la Présidentielle de 2019, leur choix était porté sur Idrissa Seck, grâce à son poids politique jadis.

De plus, Serigne Assane Kane a évoqué l’apport des membres de FDS à la coalition Idy2019. Selon, lui, si leur candidat malheureux à la Présidentielle 2019 a assuré un score honorable et est arrivé deuxième à l’issue du scrutin, c’est parce que ‘’FDS/Les guelwaars a largement apporté sa contribution en donnant le meilleur de lui-même’’. Le porte-parole énumère : ‘’Nous avons organisé une cérémonie d’investiture qui a remis en orbite le candidat Idrissa Seck comme challenger le plus sérieux du président Macky Sall. Nous avons participé activement et pleinement à la campagne électorale et parcouru tout le pays pour convaincre les Sénégalais de la pertinence du projet de notre coalition.’’

Aujourd’hui, estime Serigne Assane Kane, ‘’le Sénégal est à la croisée des chemins et le peuple a besoin d’une vraie alternative démocratique’’. A cet effet, FDS appelle à la mise en place d’un large front avec les partis politiques, les mouvements sociaux et les mouvements citoyens, ‘’pour continuer la lutte contre la gouvernance scandaleuse de Macky Sall’’. Le ‘’FDS s’engage résolument à la construction d’une nouvelle majorité politique et sociale. C’est pourquoi nous invitons les jeunes à soutenir massivement notre projet de construction d’une alternative démocratique crédible’’, dit-il.

Par ailleurs, le Directoire politique national de FDS a annoncé qu’il donne mandat à leur leader, Dr Babacar Diop, d’ouvrir des discussions avec les forces vives ‘’qui luttent pour une alternative’’, afin de construire une nouvelle coalition pour préparer les élections locales. Il a également informé que M. Diop engagera à partir du mois de décembre une tournée nationale, dans le cadre de la massification et l’implication du parti à l’intérieur du pays.

BABACAR SY SEYE