La coalition Jotna apporte son soutien ‘’fraternel et indéfectible’’ au président du Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, et à son parti victimes de ‘’cabales et d’acharnement crypto-personnel’’ de la part de l’appareil politico-administratif du régime de Macky Sall. Qui, selon la coalition Jotna, en proie à l’affolement, fait ‘’fi de l’éthique, de la vertu et de l’élégance’’ républicaines. Comme à son habitude, l’assemblée générale s’est prononcée sur diverses questions d’actualité. Elle déplore ainsi ‘’l’échec total’’ de la politique économique et sociale de Benno Bokk Yaakaar qui s’illustre par ‘’un chômage massif des jeunes (48 % !) au 3e rang mondial juste derrière la Syrie et le Burkina Faso, selon l’OIT (Organisation internationale du travail). La politique de l’emploi du Sénégal est un désastre et tout porte à croire que cela va s’empirer, à cause d’un pilotage à vue de l’économie et d’une mauvaise gestion des richesses nationales et ressources naturelles’’, lit-on dans le communiqué de la coalition reçu hier à ‘’EnQuête’’.

...La coalition Jotna pense que le dernier exemple en date est l’octroi ‘’nébuleux’’ par le gouvernement de licences de pêche à des navires étrangers décrié par le dernier rapport de Greenpeace. ‘’Cette politique de gestion des ressources naturelles au profit des intérêts étrangers viole la Constitution et jette nos jeunes par milliers vers l’émigration clandestine au moyen de pirogues de fortune et au péril de leur vie (plus d’un millier de jeunes Sénégalais arrivés en moins d’un mois sur les côtes espagnoles des Canaries)’’, poursuit notre source. Ce parti de l’opposition dénonce aussi ‘’une corruption généralisée et endémique’’ et ‘’une mal gouvernance’’ tant au niveau local qu’au niveau central, ‘’une fragilisation’’ des institutions et notamment de la justice. D’après eux, il y a ‘’un manque de préparation et d’anticipation’’ face aux catastrophes comme les inondations, des investissements publics coûteux et mal étudiés (Ter, PUDC, BRT) et ‘’une augmentation exponentielle’’ de l’insécurité dans les villes et le monde rural, etc.

...La coalition Jotna fustige également l’attitude ‘’passive et laxiste’’ des parlementaires de Benno Bokk Yaakaar, face aux ‘’dérives récurrentes’’ de leurs collègues. Il s’agit de ‘’faux monnayage’’, de ‘’l’apologie de la violence politique’’, du ‘’conflits d'intérêts’’, du ‘’trafic d’influence’’, etc. Elle invite l’Assemblée nationale, à la faveur de la reprise de ses activités, de prendre en charge pleinement ses prérogatives constitutionnelles, particulièrement son rôle de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques. ‘’Afin d’éclairer la lanterne de nos compatriotes sur la situation réelle du pays, la coalition Jotna invite la coalition BBY à un débat public médiatisé. Le peuple a besoin de vérité et de bonne gouvernance, et nous sommes là pour le rappeler à ce régime’’, rapporte le communiqué.