La Conférence nationale des leaders (CNL) de la Coalition Jotna/Patriotes pour l’alternative, a tenu une Assemblée générale extraordinaire hier à Dakar. Le président du parti pour l’Action citoyenne et président de la CNL, Bruno d’Erneville, a présidé la rencontre hier. A cet effet, un tour d’horizon de la situation politique et sociale du pays a été fait. Comme beaucoup de Sénégalais, les leaders de Jotna s’inquiètent de l’avancée de la Covid-19 dans le pays. Au plan politique, ils ont parlé ‘’des actions posées par le gouvernement allant dans le sens de l’affaiblissement continu de notre démocratie’’, d’après un communiqué.

‘’Outre la formule peu respectueuse de l’Etat par laquelle le président a reçu ses amis au palais de la République, la coalition Jotna constate que la coalition BBY a évoqué comme seul élément de consensus du dialogue politique l’accord obtenu sur le principe de la réalisation de l’audit’’, lit-on dans la note. Ils s’inquiètent ‘’qu’aucune évocation, lors de cette réunion présidée par le chef de l’Etat, des autres points ayant pourtant obtenu un large consensus‘’ ne soit évoquée. Il s’agit de l’élection des maires au suffrage universel, de la suppression du parrainage, du respect de l’engagement de tenir les élections à date, soit dans le premier trimestre 2021, ainsi que de la réalisation d’un audit dont les conclusions pourront survenir après les élections locales.

...‘’Ces points nous semblent importants à souligner, en ce qu’ils indiquent la nécessité de voter les modifications de la loi électorale par l’Assemblée nationale le plus tôt possible, si l’on veut rester dans le délai du premier trimestre de l’année 2021’’, précisent-ils dans leur communiqué. Cependant, comme ils l’ont constaté, ‘’aucune évocation n’a été faite de ces points. Ce qui, combiné avec la sortie récente du directeur de cabinet du président de la République, monsieur Mahmoud Saleh, qui évoque la possibilité d’un report des élections locales à fin 2021’’.

Que le gouvernement ne le fasse surtout pas. ‘’La coalition Jotna prévient le pouvoir qu’elle n’acceptera pas un nouveau report des élections locales à la fin de l’année 2021, du fait du risque de cumul des élections locales avec les Législatives de 2022. Ce cumul possible constituerait un risque accru de troubles publics et de désorganisation. Cette situation serait, par la même occasion, un recul démocratique, du fait des reports des élections (trois fois) et du fait de la faible transparence des scrutins qui seront ainsi cumulés’’. Par conséquent, elle demande au chef de l’Etat de fixer la date des élections locales le plus rapidement possible, afin de respecter l’échéance du 1er trimestre 2021. Pour avoir gain de cause, Bruno D’Erneville et Cie comptent sensibiliser les différentes composantes de la société.