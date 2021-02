L’affaire de mœurs qui défraie la chronique et qui touche Ousmane Sonko, un des opposants radicaux du régime en place, ‘’prend des proportions alarmantes et dangereuses en raison des tentatives de politisation du dossier’’, selon la Coalition Jotna-Patriotes pour l’alternance. ‘’Ce qui se manifeste par une théâtralisation à outrance des faits dans le but inavoué de manipulation de l'opinion nationale et internationale’’, condamne-t-elle dans un communiqué.

‘’Nous savons d'emblée que notre justice est ataviquement inéquitable en ce qu'elle permet à de grands criminels pris en flagrant délit de rester libres, tout en mettant tous les moyens, y compris de manière illégale comme l'a prouvé la cour de la Cedeao dans l'affaire Khalifa Sall ou celle de Karim Wade, pour trouver des éléments à charge contre les principaux opposants. Cette justice qui non seulement est sourde, mais reste aveugle et boiteuse sur les affaires concernant le président en exercice et ses alliés’’, a-t-elle estimé dans le communiqué.

...Pour la coalition Jotna, ‘’cette tyrannie rampante est à dénoncer, mieux, à freiner’’. Ainsi, dans cette affaire, ‘’nous appelons le peuple à rester vigilant et à exiger le respect des droits de chacun’’. Car, indique-t-elle, ‘’ce peuple est le seul vrai dépositaire de la souveraineté et c'est lui qui au final doit préserver ses acquis par tous les moyens légitimes’’. D’ailleurs, pour Les Patriotes, le classement ‘’désastreux’’ du Sénégal, en matière de gouvernance politique, entre les démocraties ‘’défaillantes’’ et ‘’les dictatures’’, est conforté de jour en jour.

‘’Ainsi, de nos craintes d’une surenchère dans la traque des opposants qui ont résisté à l’opa du Macky lors du dernier remaniement ministériel. Lors de sa rencontre avec la presse le 31 décembre passé, la stupeur nous a encore saisis avec les velléités de dérives autocratiques de la part du chef de l'Etat, son discours guerrier et méprisant vis-à-vis de l'opposition’’, ont-ils souligné. ‘’Nous mettons en garde l'Etat contre toute tentative de profiter de cette affaire pour museler ou bâillonner un adversaire gênant. En ces moments d'épreuve, notre pensée va vers Ousmane Sonko et surtout sa famille. Et il sera hors de question de nous donner pieds et poings liés à cette nouvelle dictature’’, a conclu la coalition Jotna.