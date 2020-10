Le trafic et la cession de drogue commencent à inquiéter au Sénégal. Il ne se passe pas un jour sans que des quantités de cette marchandise prohibée ne soit saisie par les forces de défense et de sécurité. Et récemment, la drogue dure a fait son apparition à Touba. De la cocaïne a été saisie hier par la brigade territoriale de la gendarmerie de la cité religieuse.

Les pandores, exploitant un renseignement, ont mis la main sur quatre personnes, qui détenaient par-devers elles 137 g de cocaïne. Ces personnes seront déférées ce jeudi au parquet de Diourbel. Hier, elles ont bénéficié d’un retour de parquet et ont dormi au commissariat urbain de Diourbel. Des sources bien informées renseignent que le dossier pourrait être confié à un juge d’instruction et une enquête sera ouverte.

A noter que les saisies de drogue dans la cité religieuse commencent à prendre des proportions insoupçonnées. Il ne passe pas une semaine sans que des trafiquants ne soient arrêtés. D’ailleurs, la dernière saisie opérée à Touba était d’une quantité de 11 kg de ‘’l'herbe qui tue’’.