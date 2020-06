Défaut de formalisation, d’organisation, difficultés d’accès au financement, etc. Ce sont, entre autres, les écueils auxquels font face les acteurs sénégalais des industries créatives et culturelles, face à l’expansion des outils de diffusion numérique. Des challenges qui font que le secteur peine à être un levier de développement économique du pays et notamment pour la relance post-Covid-19.