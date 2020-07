Les maux de l'Afrique noire ce sont nous-mêmes, ses propres filles et fils et personne d'autres. Mao tsé tung en Chine, Mohamed 5 au Maroc, Ben Bella en Algérie, Indochine, Vietnam, et la plus récente des révolutions inédites aura été la révolution iranienne en février 1979. Spirituellement menée de bout en bout par le guide spirituel hors du commun, Rouhollah Al Mossavi Al Khomeiny