Colonel Kebe

L’ancien membre du parti Rewmi, colonel Kébé, était hier l’hôte du mouvement Frapp/France dégage. Dans un communiqué conjoint, il est dit que les deux parties ont échangé autour de la ‘’situation politique nationale marquée par la gestion calamiteuse de la lutte contre la pandémie ; la gestion catastrophique de la lutte contre les inondations ; les violences que la police et la gendarmerie exercent sur les citoyens ; l’accaparement des terres et de l’hydraulique rurale ; les arriérés de salaire et les licenciements arbitraires ; le calvaire des nouveaux bacheliers et des étudiants…’’.

En outre, le Frapp et le colonel Kébé ont exprimé leur solidarité aux populations tout en les exhortant à se mobiliser et à se battre. Naturellement, l’actualité ouest-africaine, avec le ‘’virus du 3e mandat’’, était au cœur des échanges. ‘’Nous exprimons notre solidarité aux peuples maliens, guinéens, ivoiriens. Et encourageons le peuple sénégalais à refuser par tous les moyens démocratiques au coup d’Etat qui se prépare avec une possible 3e candidature du président Macky Sall’’, disent-ils dans leur note.

Ils restent conscients de ‘’la nécessité de lutter contre le ‘coloniavirus’, le virus de la 3e candidature, d'où la nécessité de la mobilisation de tous ceux qui résistent, de la jonction des victimes des politiques en cours en Afrique. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre entre le Frapp et le colonel Kébé’’.