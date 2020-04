Pour éviter que les cas issus de la transmission communautaire ne gagnent davantage de terrain, le médecin-colonel Moussa Dieng Sarr trouve urgent de travailler à mettre un terme au mode de transmission de la maladie à coronavirus.

Au début de la guerre enclenchée contre la pandémie de la Covid-19, le Sénégal faisait face aux cas importés et aux cas contacts. Mais, aujourd’hui, la donne a changé, avec la disparition ou presque des cas importés, avec la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Le pays fait face, désormais, à l’équation de la contamination communautaire.

Dans le bilan journalier d’hier fait par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal a enregistré 5 cas issus de la transmission communautaire sur un nombre total de 7 personnes testées positives. Pour résoudre cette équation complexe et empêcher au virus de circuler au sein de la communauté, le patron du service national de l’hygiène indique qu’il faut travailler d’abord à identifier les zones les plus affectées et ‘’tout faire’’ pour arrêter la chaîne de transmission.

‘’Depuis le début de cette crise sanitaire liée au coronavirus, la Brigade nationale de l’hygiène a entrepris des actions et s’est lancée dans le combat. Nous avons mené beaucoup d’actions de sensibilisation. Aujourd’hui, avec l’apparition des cas communautaires, je pense que nous avons dépassé la phase de sensibilisation. Donc, l’heure a sonné pour mener des opérations techniques en vue d’endiguer ce mode de transmission. Il nous faut arrêter très vite la chaîne de transmission communautaire’’, souligne avec insistance Moussa Dieng Sarr.

Le médecin-colonel lançait, hier, à Thiès, les opérations de pulvérisation des rues et lieux publics de la ville. Ainsi, pour en finir avec les cas issus de la transmission communautaire, le chef de la Brigade nationale de l’hygiène soutient qu’il appartient à chaque Sénégalais d’accepter de porter le combat. A son avis, vaincre la maladie à coronavirus doit être un combat pour tous. Pour cela, il appelle encore au respect strict des mesures édictées par les autorités sanitaires du pays. ‘’Si nous voulons vaincre cette pandémie, il faut éviter les rassemblements et respecter la distanciation sociale qui sont aussi une chaîne de transmission. C’est de cette manière qu’on pourra l’endiguer. Cela dépend donc de tout un chacun’’, recommande le colonel Moussa Dieng Sarr.

Après Dakar, la Brigade nationale de l’hygiène s’est attaquée à la ville de Thiès. Dans ses opérations de pulvérisation spéciale, cette entité rattachée au ministère de la Santé et de l’Action sociale entend profiter des heures de couvre-feu pour mener ses actions de désinfection. En ce qui concerne le produit utilisé, le médecin-chef colonel précise celui-ci n’est pas toxique. Nonobstant, il demande aux populations de tout faire pour s’abriter, lors du passage des véhicules.

GAUSTIN DIATTA (THIES)