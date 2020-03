Pour lutter efficacement contre la propagation de la maladie à coronavirus dans la ville sainte de Tivaouane, le maire, Mamadou Diagne Sy Mbengue, a décidé de venir en aide aux écoles coraniques, en leur offrant des denrées de première nécessité.

La commune de Tivaouane a déroulé, hier, son plan de guerre contre la pandémie de la Covid-19 qui a déjà fait plus de 34 000 morts dans le monde. Dans son plan d’urgence, l’équipe municipale, dirigée par le maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, a décidé d’intégrer au premier rang les talibés. Avec la propagation de la maladie au Sénégal, ces enfants, rangés dans la catégorie des couches vulnérables de la société, sont exposés.

Pour éviter que la Covid-19 ne se propage dans la ville sainte et plus particulièrement dans les établissements coraniques, la commune a volé à leur secours. Elle a doté plusieurs ‘’daaras’’ de vivres et de produits désinfectants. ‘’Depuis le 16 mars dernier, nous avons mis en place un comité communal de lutte contre le coronavirus. Une fois ce comité installé, nous nous sommes lancés dans la recherche de matériel de prévention, notamment des thermoflashs, des gels hydro-alcooliques, du savon… Tous ces kits ont été distribués aux établissements recevant du public. Nous avons également mis à la disposition des’daaras’10 t de riz, 800 kg de vermicelles et bien d’autres denrées de première nécessité. Cet appui va leur permettre de mieux supporter le confinement. Ainsi, ils n’auront plus besoin de sortir pour mendier’’, se félicite Mamadou Diagne Sy Mbengue.

Aussi, depuis plus d’une semaine, le président de la République a décrété l’état d’urgence et un couvre-feu de 20 h à 6 h du matin. Une mesure bien appréciée par les citoyens, mais qui restreint les libertés de se mouvoir. Et les jeunes talibés, dont l’activité principale reste la mendicité, ne sont pas épargnés. Avec le couvre-feu, ils sont tenus aussi de vider les rues et de regagner leurs ‘’daaras’’ avant 20 h. Selon le maire de la ville religieuse de Tivaouane, il appartient aux maîtres coraniques de les retenir dans leurs établissements d’apprentissage coranique. ‘’Je pense qu’il faut les réunir et les protéger. C’est pour cette raison que nous avons décidé de leur venir en aide. Car ce sont nos enfants. Même si ce n’était pas le couvre-feu, on doit les protéger. Les 10 t de riz et toutes les autres denrées de première nécessité vont permettre à ces ‘daaras’ de surmonter cette période difficile d’état d’urgence et de couvre-feu’’, soutient le premier magistrat de la ville de Tivaouane.

Outre, les ‘’daaras’’, la commune a décidé d’appuyer la brigade de gendarmerie, le commissariat de police (lieu de dépôt des passeports), la préfecture, La Poste, la zawiya Mame Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy, les mosquées Serigne Babacar Sy et Serigne Mansour Sy, le Service départemental de l’urbanisme… Toutes ces structures ont reçu des lave-mains et d’autres produits désinfectants.

Par ailleurs patron de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM), Mamadou Diagne Sy Mbengue invite les Sénégalais à respecter toutes les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires du pays. Pour stopper la propagation de la Covid-19, le maire et son équipe ont aussi entrepris des actions de sensibilisation à l’endroit des chefs religieux. Ces derniers, qui sont en contact permanent avec les fidèles et les jeunes apprenants, auront, à leur tour, la tâche de poursuivre le travail déjà entamé par la municipalité.

GAUSTIN DIATTA (THIES)