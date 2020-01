Le rappeur Stefane Kabou a présenté ce mercredi, à Dakar, son nouvel album intitulé ‘’Shift’’. Un produit de 11 titres qui confirme le talent de l’artiste.

Huit ans après ‘’Amenézik’’, Didier Stefane Kabou a sorti son deuxième album intitulé ‘’Shift’’. L’artiste garde son caractère mystérieux et y développe, comme à son habitude, des thèmes liés à la spiritualité. La vie étant un long chemin parsemé d’embûches, où l’homme vit entre le bien et le mal, Stefane dit vouloir conseiller les jeunes à prendre la vie du côté positif et d’éviter de tomber dans la facilité. Par ailleurs, à travers ce deuxième album, Stefane dévoile sa maturité musicale et confirme son talent. Son nouveau produit est riche en lyrics et en rythmes.

‘’Shift’’ est un voyage ascendant où l’on emprunte un pont permettant de quitter un point A pour aller à un point B’’, selon le rappeur. Le titre de l’opus et la photo de couverture en sont révélateurs. Le passionné de l’informatique s’est inspiré de la touche de commutation classique du clavier, souvent symbolisée par une flèche présente dans les deux côtés du clavier pour donner un nom à cet album. Il s’agit de ‘’Shift’’. Cette touche sert dans les formulaires et pour passer d’un élément à un autre.

Ce deuxième album de M. Kabou est plus abouti que le premier. ‘’Il a été mieux travaillé avec des ingénieurs de son et de grands réalisateurs’’, a expliqué l’ancien régisseur à la télévision Dunyaa Tv (DTV), avant-hier, en marge de la cérémonie de présentation et de dédicace du nouvel album organisée à la Maison des Cultures urbaine (MCU) sise à Ouakam.

L’autre particularité de ‘’Shift’’, c’est qu’il est, d’après Stéphane Kabou, ‘’plus sénégalisé même s’il est international’’. En effet, dans cet album, la plupart des featuring sont faits avec des artistes sénégalais comme Maestro, Maya Abdul, Admow Flow, Leuz Diwane G. Alors que dans ‘’Amnezik’’, sorti en 2012, Stefane Kabou a travaillé avec des artistes de nationalités et d’origines différentes notamment des Israéliens, des Chinois et des Irlandais.

Produit par son propre label Amenezik Studio et le studio Labo, ‘’Shift’’ arrive ainsi dans les bacs avec 11 titres. Un avant-goût de cet album a été donné, avec la sortie en novembre dernier du single ‘’ADN’’ et du clip ‘’Great Mother’’ en décembre 2019. Ce dernier renvoie aux plus grands scénarios de films. Il faut dire que Stefan est considéré comme l’un des rappeurs qui excelle le mieux dans les réalisations de clips. Avec ‘’Souf’’ sorti en 2014 ou encore ‘’Sant na God’’, il a montré qu’il avait du talent dans ce domaine. Un savoir-faire qu’il doit à des études cinématographiques.

Babacar Sy Sèye (stagiaire)