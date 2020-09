L’armée sénégalaise compte aller jusqu’au bout, concernant la procédure d’expulsion des militaires à la retraite qui occupent son site de Ouakham Terme Sud. La Cour suprême a confirmé, par arrêt, la pleine propriété de la Comico sur l’extrait n°1142/NGA sis à Ouakam Terme Sud qu’elle a acquis à titre onéreux auprès de l’Etat du Sénégal le 16 octobre 2018.

Elle a débouté, par la même occasion, le collectif formé par des occupants de ce site d’anciens militaires à qui des logements par nécessité de service ont été attribués à Terme Sud Ouakam et qui n’ont pas voulu les libérer une fois partis à la retraite. ‘’La Cour suprême a ordonné l’expulsion de ces occupants irréguliers des lieux et la Comico a commis un huissier aux fins de leur notifier leur expulsion. A l’issue de cette notification d’expulsion, les habitants ont introduits un référé sur difficulté auprès du tribunal de grande instance de Dakar.

Après deux séances au tribunal, en présence de leur avocat, le juge des référés a décidé par ordonnance que la Comico pouvait continuer la procédure d’expulsion sans délai et sans nouveau référé’’, indique-t-on dans un communiqué de la Dirpa transmis à ‘’EnQuête’’. Au total, précise-t-on, la Comico a été confirmée dans ses droits par une décision de justice définitive. Elle indique ainsi que la Dscos a été saisie et toutes les dispositions seront prises pour la poursuite des programmes d’habitat au profil des adhérents de la coopérative qui sont constitués des militaires de l’armée, de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers, des corps paramilitaires, etc.