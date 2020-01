La Conférence des présidents du Comité de pilotage du dialogue national s’est réunie, hier, à l’effet de discuter de certains points comme la répartition des salles aux différentes commissions. Le président Famara Ibrahima Sagna a encore rappelé que le comité fera de son mieux pour dépenser le moins possible, même si l’exécution des travaux va nécessiter un certain nombre de moyens.

La Conférence des présidents du Comité de pilotage du dialogue national s’est réunie, hier, sous la présidence de son président Famara Ibrahima Sagna. A l’ordre du jour, il y avait : la répartition des sites de travail, la concertation sur le calendrier de travail, sur l’éventualité de subdiviser certaines commissions…

Il a ainsi été procédé à l’affectation des salles de réunion aux différentes commissions. La répartition a été faite comme suit : la Commission politique tiendra désormais ses réunions au ministère des Affaires étrangères. la Commission économique et sociale au Building administratif, la Commission des ressources naturelles au cercle de la Rade 1re salle, la Commission environnement et cadre de vie au Cercle de la Rade 2e salle, la Commission paix et sécurité à l’Etat-major particulier du chef de l’Etat, la Modernisation de l’Etat et lutte contre la corruption au siège du Comité de pilotage, la Décentralisation et territorialisation des politiques publiques au Breda et, enfin, la Commission synthèse tiendra ses réunions au Building administratif. ‘’Chaque président de commission, à l’exception du président de la Commission politique, devra présider, le mercredi 29 janvier 2020 à 10 h, une réunion de sa commission pour achever sa composition et élaborer un calendrier de travail’’, lit-on dans le communiqué.

Selon le document, une seconde réunion de la conférence des présidents est convoquée, le lundi 3 février 2020 à 15 h, au siège du comité, pour faire le point. Elle sera suivie, le jeudi 5 février 2020, d’une nouvelle séance plénière du comité.

Interpellée sur la décision de la Conférence des présidents, relativement à la question des indemnités qui défraie la chronique, une source renseigne que le président Famara Sagna l’a brièvement abordée, en rappelant que ce débat semble précipité, d’autant plus qu’à ce jour, aucun budget n’a été dégagé pour le déroulement de leurs activités. L’essentiel des participants ont accentué sur la nécessité de mettre en avant l’engagement patriotique des uns et des autres, et non sur les questions pécuniaires.

Toutefois, notre interlocuteur rapporte que la Conférence des présidents a constaté que l’exécution de certaines tâches nécessitera forcément un certain nombre de frais que le gouvernement sera appelé à prendre en charge. Comme pour conforter l’idée d’austérité sous le sceau de laquelle l’ancien président du Conseil économique et social inscrit son engagement, notre interlocuteur précise que, parfois, ce sont leurs propres hôtes qui prennent en charge leurs boissons.

Ainsi, pour les réunions au building, c’est le Secrétariat général du gouvernement qui paierait les rafraichissants et parfois la pause-café. Ce qui est sûr, indique-t-il, il ne sera pas question de faire des dépenses somptuaires qui vont grever le budget ou de prendre en charge une quelconque rémunération des parties prenantes.

En outre, la conférence des présidents a donné mandat aux commissions qui englobent plusieurs secteurs de créer des sous-commissions, dans le souci d’être beaucoup plus efficace. Ce, d’autant plus que le Comité de pilotage a trois mois pour rendre ses conclusions au président de la République. Convoquée à 10 h, la réunion a pris fin 12 h 20.

MOR AMAR