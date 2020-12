Le président de la Fédération sénégalaise de football, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football (Caf) peut compter sur le soutien indéfectible des anciens ministres des Sports regroupés autour de l’actuel chef du département des Sports Matar Ba, dans sa conquête de la tête de l’instance dirigeante du ballon rond africain.

C’est le branle-bas de combat pour l’élection du président de Me Augustin Senghor à la tête de la Confédération africaine de football (Caf). C’est dans ce sens que les anciens ministres des Sports, des personnalités de différents secteurs se sont regroupés, hier, pour porter la candidature du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Cette mobilisation s’est faite autour de l’actuel chef du département des Sports Matar Ba.

Pour ce dernier, Augustin Senghor est ‘’le meilleur candidat’’. ‘’Nous sortons de cette réunion très rassurés, a affirmé Matar Ba. Nous l’avons entendu et nous savons qu’on a un candidat qui a les potentialités nécessaires et qui est à la hauteur de la tâche qui l’attend’’.

Selon lui, cette candidature n’est pas seulement celle du président de la FSF, mais celle de tout le peuple sénégalais. ‘’Nous avons pensé aussi qu’il fallait mobiliser toutes les énergies, faire participer toutes ces personnalités pour pouvoir gagner cette élection prévue en mars 2021’’. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un comité de soutien à la candidature de Me Senghor est mis en place. Celui-ci regroupe d’anciens ministres des Sports comme Malick Gackou, qui en est d’ailleurs l’initiateur. ‘’Un comité national de soutien à la candidature de Me Augustin Senghor est né. Une belle initiative du ministre Malick Gackou. Les anciens ministres des Sports se sont retrouvés avec les icônes de la culture comme le ministre Youssou Ndour, le monde des affaires avec Pierre Goudiaby Atepa. Nous avons mobilisé tout le monde du football avec la présence du double Ballon d’or africain El Hadj Ousseynou Diouf, Khalidou Fadiga, Balla Dièye le champion du taekwondo, Amadou Dia Ba, médaillé d’argent aux JO-1988’’. Ainsi, il s’agit de mettre à profit tous ces apports pour hisser le candidat du Sénégal sur le fauteuil de la présidence de la Caf.

‘’Tous ces efforts viendront accompagner les efforts du président Macky Sall qui a reçu Me Augustin Senghor et qui l’accompagne. Au-delà de notre diplomatie, toutes ces personnalités ont des relations au plan africain et mondial qu’elles utiliseront pour accompagner efficacement Me Augustin Senghor. Nous lui avons dit : nous sommes avec vous’’.

Avec la mise en place de ce comité, l’actuel ministre des Sports et ses prédécesseurs envisagent d’’’investir l’Afrique’’ afin de faire adhérer au projet de faire d’Augustin Senghor le successeur de M. Ahmad à la présidence de la Caf. ‘’Nous sommes très sereins et nous allons travailler à renforcer le staff de Me Augustin Senghor. Malick Gackou est chargé d’exécuter et de mobiliser l’ensemble des personnalités sur le terrain, pour concrétiser toute la stratégie qu’on mettra en place pour être efficace aux côtés du président Augustin Senghor’’. Le ministre des Sports a fait appel à tous les Sénégalais capables de contribuer au succès du projet. ‘’Nous sommes mobilisés et très ouverts. Toute personne, tout sénégalais qui pourra contribuer et faire de sorte que le président Augustin Senghor sorte vainqueur de cette compétition est le bienvenu dans ce comité’’.

‘’Cela me gonfle à bloc’’

Pour sa part, Malick Gackou a salué l’adhésion massive des différentes personnalités à son invitation de se ‘’retrouver autour de cette candidature qui est celle du Sénégal’’. ‘’Quand le Sénégal a besoin, a indiqué l’ancien ministre des Sports, nous devons tous laisser toutes les formes de considération de côté. C’est qui est arrivé aujourd’hui avec toutes ces personnalités qui n’ont ménagé aucun effort pour qu’ensemble nous puissions, aux côtés de l’Etat du Sénégal, de tous les sportifs, faire qu’Augustin puisse devenir président de la Confédération africaine de football’’. L’aboutissement de ce projet, est-il convaincu, ‘’sera à l’honneur de tout le Sénégal’’.

Pour lui, avec la mobilisation de tous les Sénégalais, le Sénégal arrivera à placer un de ses fils à la tête du football africain qui a besoin d’être relevé. ‘’La Caf a une image un peu détériorée. C’est la raison pour laquelle il faut relever le flambeau et lui redonner tout son lustre d’antan. Pour que le football africain puisse être un exemple et servir davantage la communauté africaine à travers le ballon’’.

A la sortie de la rencontre avec ces différentes personnalités, Me Augustin Senghor s’est dit ‘’fier et chanceux’’ de faire partie ‘’d’un grand pays qui est le Sénégal où tous ensemble, nous savons nous mobiliser pour les grandes causes’’. Cela, dit-il, le responsabilise davantage. ‘’Le chef de l’Etat, Macky Sall, m’a reçu et tenu un discours très fort, en me disant : cette candidature n’est pas la vôtre, c’est celle de tous les Sénégalais. Après avoir rencontré le bureau du Cnoss qui a à sa tête le président Diagna Ndiaye, être aujourd’hui reçu, à leur initiative, par l’ensemble de ces autorités, cela montre l’importance de cette candidature’’.

A l’en croire, cette manifestation d’intérêt vis-à-vis de sa candidature le ‘’gonfle à bloc pour pouvoir aller vers cette campagne’’. Le président de la FSF se dit prêt à entamer la prochaine étape qui est ‘’d’aller vers l’Afrique pour obtenir ce même élan, cette même adhésion de l’ensemble des fédérations africaines’’. Pour y arriver, Me Senghor compte mettre en avant ses valeurs ‘’de courtoisie, de respect de l’autre, mais en ayant la grande détermination qui est celle des Sénégalais pour pouvoir gagner ces élections’’.

