Le général de division François Ndiaye, ancien Chef d’Etat-major de l’armée de terre, va diriger le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19. Il a été nommé, hier, par décret par le président Sall.

Signé par le président Macky Sall depuis le 17 avril, le décret n°2020-965 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19 est rendu public, hier. Il est suivi d’un autre décret n°2020-966 portant nomination du général de division François Ndiaye, ancien Chef d’Etat-major de l’armée de terre comme Président dudit comité. Parachutiste de formation, le général Ndiaye est admis, en début octobre 2019, au Hall of Fame du temple militaire américain. Il a dirigé les opérations menées en Gambie, après la Présidentielle de 2016 qui a vu la chute de Yaya Jammeh. Il a dirigé les éléments sénégalais aux côtés de ceux venus des autres pays de la CEDEAO.

Dans le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19, il sera avec six représentants du gouvernement. Il s’agit précisément d’un envoyé du ministère en charge du suivi du Plan Sénégal émergent, un du ministère des Finances et du Budget, un du département des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, un du ministère de la Santé et de l’Action sociale, un autre du ministère en charge du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale, ainsi qu’un dernier de l’Economie, du Plan et de la Coopération. Il y aura trois représentants de l’Assemblée nationale (majorité parlementaire, opposition parlementaire et non-inscrits). Il est également annoncé la participation de deux représentants du Haut conseil des collectivités territoriales, de deux représentants du Conseil économique, social et environnemental, deux représentants des associations d’élus territoriaux.

De même, six représentants des partis politiques (deux du pôle de la majorité présidentielle, deux de l’opposition parlementaire, deux parmi les non-alignés) intégreront le comité. Il y aura aussi trois représentants des organisations de la société civile, deux représentants des organisations patronales, deux membres des organisations syndicales et deux autres des associations des consommateurs.

Selon le décret, ‘’le comité peut s’adjoindre, à l’occasion de ses rencontres, toute personne dont la participation est jugée utile. Il se réunit sur convocation de son président à chaque fois que de besoin ou à la demande du Conseil d’orientation du Force Covid-19 (…) Il fixe librement ses règles de fonctionnement’’. Mais il doit adresser chaque mois au président de la République un rapport de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19. La mission du comité prend fin trois mois après la fin des opérations du Force Covid-19. Un rapport final doit être produit et remis au président de la République, tel qu’indiqué dans le décret.

VIVIANE DIATTA